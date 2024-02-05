Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На главреда "Псковской губернии" возбудили дело по закону об иноагентах

Главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин стал подозреваемым по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, наложенных на него в России законодательством об иностранных агентах. Об этом он рассказал Север.Реалии.

Это уже второе уголовное дело в его. Ранее Камалягина обвинили в повторной дискредитации российской армии — за видео о попадании ракеты в жилой дом в Умани в Украине во время российского удара. В прошлом году его оштрафовали на 35 тысяч рублей по аналогичной административной статье.

Камалягин уехал из России в марте 2022 года. Тогда у ряда псковских политиков и журналистов провели обыски по уголовному делу о клевете на губернатора

До дела против Камалягина в России возбудили три уголовных дела по статье о неисполнении обязанностей. Аналогичные Камалягину обвинения заочно предъявили координатору движения "Голос" в Пскове Владимиру Жилинскому и его коллеге из Твери Артему Важенкову.

В октябре 2023 обвинение по другой части той же статьи Уголовного кодекса было предъявлено журналистке Татаро-Башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашевой. Её обвинили в том, что она не попросила включить саму себя в список иностранных агентов. Она вину отрицает, медиакорпорация осудила преследование журналистски властями и требует её немедленного освобождения.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG