На главреда "Псковской губернии" возбудили дело по закону об иноагентах

Главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин стал подозреваемым по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, наложенных на него в России законодательством об иностранных агентах. Об этом он рассказал Север.Реалии.

Это уже второе уголовное дело в его. Ранее Камалягина обвинили в повторной дискредитации российской армии — за видео о попадании ракеты в жилой дом в Умани в Украине во время российского удара. В прошлом году его оштрафовали на 35 тысяч рублей по аналогичной административной статье.

Камалягин уехал из России в марте 2022 года. Тогда у ряда псковских политиков и журналистов провели обыски по уголовному делу о клевете на губернатора

До дела против Камалягина в России возбудили три уголовных дела по статье о неисполнении обязанностей. Аналогичные Камалягину обвинения заочно предъявили координатору движения "Голос" в Пскове Владимиру Жилинскому и его коллеге из Твери Артему Важенкову.

В октябре 2023 обвинение по другой части той же статьи Уголовного кодекса было предъявлено журналистке Татаро-Башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашевой. Её обвинили в том, что она не попросила включить саму себя в список иностранных агентов. Она вину отрицает, медиакорпорация осудила преследование журналистски властями и требует её немедленного освобождения.