Главреда "Псковской губернии" заочно приговорили к трем годам колонии

Денис Камалягин
Суд в Пскове заочно приговорил главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина к трем годам лишения свободы по обвинениям в "повторной дискредитации" армии и уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". Журналист находится за пределами России.

"Псковская губерния" сообщала, что дело о "дискредитации" возбудили из-за видеоролика на ютьюб-канале издания. В нем рассказывалось о российском ракетном ударе в апреле 2023 года по жилому дому в Умани в Черкасской области.

Камалягин – один из первых трех журналистов в России, внесённых министерством юстиции в список так называемых СМИ – "иностранных агентов". Его четыре раза штрафовали за нарушение российского законодательства об "иноагентах".

Мирноград окружен
