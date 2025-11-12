Главу пресс-службы петербургской полиции задержали по делу о взятке

Глава пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко задержан по делу о коррупции. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщила "Фонтанка".

Полковника полиции подозревают в продаже ежедневных сводок происшествий и видеозаписей с камер наблюдений сотруднику новостного портала "Конкретно.ру". Тот тоже арестован, ему предъявлено обвинение в даче взятки. Всего он заплатил 660 тысяч рублей, утверждает канал 78.

Степченко возглавляет пресс-службу полиции в Петербурге 20 лет. До этого он руководил отделом права агентства "Росбалт" и был пресс-секретарем вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам законности Андрея Черненко.