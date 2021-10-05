Главу Верховной Рады отстранили от ведения заседаний

Верховная Рада Украиныотстранила своего председателя Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня. Это произошло на фоне конфликта между Разумковым и крупнейшей фракцией "Слуга народа", список которой он возглавлял на выборах. Ожидается, что уже в четверг может пройти голосование по вопросу о снятии Разумкова с должности председателя Рады.
За отстранение спикера от ведения заседаний проголосовали 240 депутатов при необходимых 226. "За" голосовали большинство депутатов от "Слуги народа" - партии президента Владимира Зеленского - а также её традиционных союзников из двух депутатских групп. Оппозиция - как сторонники Петра Порошенко, так и пророссийская "Оппозиционная платформа" - была против. Ирина Геращенко из партии "Европейская солидарность" заявила, что происходят "похороны демократии", а страну возвращают во времена Виктора Януковича.
Разумков был одним из руководителей предвыборной кампании Зеленского и "Слуги народа" в 2019 году и стал главой Рады как один из наиболее приближённых к Зеленскому политиков. Впоследствии между ним и Офисом президента начали возникать конфликты. Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботирует некоторые инициативы президента, в частности закон о "деолигархизации", и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента. Сбор подписей за его отставку начала собирать фракция "Слуга народа". Накануне было объявлено, что необходимые подписи собраны.
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