Парламент "Слуги народа". Эфир в 20:32

Новый украинский парламент начал работу. Чего от него ожидать, и стоит ли проводить параллели с российской Думой? Виталий Портников обсуждает это с политологами Владимиром Горбачем и Дмитрием Орешкиным. Эфир в 20:30.
Первые шаги новой украинской Рады
Новый украинский парламент начал работу. Чего от него ожидать, и стоит ли проводить параллели с российской Думой? Виталий Портников обсуждает это с политологами Владимиром Горбачем и Дмитрием Орешкиным. Эфир в 20:30.
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