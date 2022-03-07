Главы городов и регионов России сообщают о гибели военных в Украине

Главы российских городов и регионов сообщают о гибели военных из России на территории Украины. Накануне в Бурятии прошли похороны первого военного, чьё имя после гибели в боевых действиях в Украине власти публично подтвердили.

В бурятском Гусиноозерске 5 марта похоронили 27-летнего Илью Семенова - сообщает Сибирь.Реалии. Как сообщают местные СМИ, на церемонию прощания к зданию местной администрации пришли несколько сотен человек. Старший лейтенант Илья Семенов погиб в первый день так называемой "специальной операции" в Украине – 24 февраля.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что с начала российского вторжения в Украине погибло 8 бурятских бойцов, а еще 40 – получили ранения. Он отметил, что власти Бурятии не располагают данными о количестве пленных и общем количестве военных, отправленных в Украину из Бурятии.

6 марта глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал в своем инстаграме о погибшем в "спецоперации" в Украине солдате из Норильска.

О гибели четырёх военных из Тувы в ходе военных действий на территории Украины сообщил глава республики Владислав Ховалыг. 5 марта глава Приамурья Василий Орлов сообщил в своем телеграм-канале о том, что "в ходе военной спецоперации России на Украине" погиб военный-контрактник из Белогорска Амурской области. О гибели уроженцев соответствующих регионов сообщили также глава Красноярского края, Якутии, Иркутской области.

На прошлой неделе Минобороны России официально сообщило о гибели в Украине 498 российских военных. О числе раненых и пленных не сообщается. О попавших в плен многие родственники узнают из соцсетей. Редакция Сибирь.Реалии публиковала интервью с родственницей одного из солдат - она опознала ефрейтора Натана Касаткина из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, Улан-Удэ (Бурятия) на видео с двумя военными, которое 25 февраля опубликовал на своей странице в фейсбуке главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. На записи один из пленных – гвардии капитан Вадим Михоев – на вопрос украинского военного, какую они получили задачу, ответил, что они участвовали в учениях в Крыму.

Российские власти утверждают, что в боевых действиях не участвуют военнослужащие-срочники. При этом, по ряду утверждений, в боях могут участвовать солдаты, заключившие контракт незадолго до начала вторжения.

По данным украинских властей, за 11 дней российской операции в Украине потери российских войск превысили 10 тысяч человек. Независимых данных о потерях сторон нет. В ходе военных конфликтов стороны, как правило, преуменьшают свои потери и преувеличивают потери противника.