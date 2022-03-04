Нарусова о потерях РФ: "Из роты в сто человек в живых осталось четверо"

Член Совета Федерации Людмила Нарусова на заседании палаты в пятницу привела данные о значительные потерях среди солдат-срочников, с которыми перед началом российского вторжения в Украину, по её словам, были подписаны контракты и которых впоследствии отправили в зону боевых действий.

"Вчера из зоны боевых действий были выведены срочники. Их заставили подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек в живых осталось четверо", - заявила Нарусова. До этого она задала коллегам вопрос, кто должен определять достоверность сведений, касающихся российских военных в Украине. Она также напомнила, что ранее поднимала вопрос о законности участия в таких операциях солдат-срочников.

Как следует из слов Людмилы Нарусовой, приведённые в пятницу сведения о потерях она получила от "военного ведомства", куда обратилась вместе с Виктором Бондаревым, возглавляющим комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

Как отмечает "Би-би-си", министерство обороны России отрицает участие призывников в военной операции на территории Украины.

4 марта Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил и за призывы к антироссийским санкциям.

За публичное распространение так называемых фейков о военных предусмотрено максимальное наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.