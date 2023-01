Глубокий психодел бабы Зули. Артемий Троицкий с восточным напевом

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Двести пятьдесят девятый выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён турецкой этнопсиходелической группе BaBa ZuLa. Рок-критик Артемий Троицкий – тонкий знаток анатолийских мелодий и ритмов, и вот часть этого своего знания он передаёт нам с вами.



В своё время всплеск волны турецкого "анатолийского рока" прошёл для мировой музыкальной общественности совершенно незамеченным. Это не удивительно: в 1960-е и 1970-е революции в рок-музыке случались едва ли не каждый год, и следить за всем, что происходило на окраинах рок-ареала, было недосуг. Этот пробел стал заполняться только в последнее время, когда Altyn gün и другие модные молодые ретропсиходелические группы, вдохновлённые музыкой Эркина Корая, Mogolar и прочих шестидесятников, привлекли внимание к давешнему феномену. Но задолго до них знамя турецкой психоделики подняла и гордо несла группа BaBa ZuLa (название в последние годы всё чаще пишется именно так). На мой взгляд, это не только старейшая, но и самая интересная турецкая рок-группа нынешнего века.



Год рождения BaBa ZuLa – 1996; место рождения – Стамбул. Бессменный фронтмен группы, вокалист и исполнитель на электрическом сазе (щипковый инструмент, похожий на греческий бузуки) и гитаре, он же автор репертуара – Мурат Ертель. Второй постоянный член ансамбля с первого дня – барабанщик, перкуссионист и ложечник Левент Акман. BaBa ZuLa где только ни выступала и выпустила порядка десяти альбомов, большинство из них на Doublemoon Records, единственном турецком независимом рекорд-лейбле, добившемся международного признания.

BZ – роскошная концертная команда и желанные гости на всевозможных "живых" мероприятиях

Стиль группы проще (да и правдивее) всего определить, как "этнопсиходелический". Анатолийские и малоазиатские мотивы в нём смешиваются, примерно в равных пропорциях, с роком, реггей и свободной импровизацией. Поэтому логично, что среди знаменитых иностранных партнёров BZ имеется и немецкий рокер Александр Хакке (из Einsturzende Neubauten), и норвежский джазист Бугге Вессельтофт, и один из основоположников стиля dub, уроженец Гайаны Mad Professor. С Безумным Профессором даб-турок связывает особо крепкая дружба; они даже записали два совместных альбома в 2003 и 2005 годах. Он же сделал в 2001 году замечательный ремикс Erotik adab Dub на раннюю (1997) запись под названием Erotika Hop.



Этот трек, равно как и два последующих, я выбрал с двойного альбома ХХ (2017), посвящённого юбилею группы и состоящего из хитов, ремиксов и редких записей, как правило, коллабораций. Одна из них – песня Cariño ("Дорогуша") – довольно неожиданное сотрудничество с аргентинской поп-кумбия-дивой Ла Йергос. Запись была сделана в 2015 году после совместного выступления на фестивале в Германии. BZ вообще роскошная концертная команда и желанные гости на всевозможных "живых" мероприятиях, вплоть до Венецианской биеннале. Они устраивают на сцене костюмированное шоу с танцем живота, крутящимися дервишами и прочей экзотикой в диапазоне от мистики до китча.



Песня "Одну мне, одну тебе" BaBa ZuLa записали на пару с франко-американской группой Deleyaman и их солисткой Беатрис Валантен в 2016 году. К этому времени изменчивый состав коллектива устоялся: к изначальной паре накрепко пристали клавишник и играющий на электрическом уде (ещё один восточный щипковый инструмент, особенно популярный в арабском мире) Периклис Цукалас и специалист по этническим ударным Озгюр Джакирлар.



Единственный за последние восемь лет новый студийный альбом BZ вышел в 2019 году и называется Derin Derin ("Глубоко-глубоко"). Он более рóковый, чем все предыдущие (чем мне особенно понравился), и почему-то напомнил – совершенно неожиданно! – развязную и немного зловещую манеру Петра Мамонова и наших давешних "Звуков Му". Там были "русские народные галлюцинации", здесь – турецкие… Слушаем песню "Караван в пути", и пусть идёт с погонщиком Муратом Эртелем, не останавливается.

Плейлист 259-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Mitsky (USA). Heat Lightning, LP Laurel Hell (Dead Oceans)

2. Roy & The Devil’s Motorcycle (Switzerland). Tears On My Pillow, LP Im Reich der wilden tiere (Voodoo Rhythm)

3. Sofia Rei (Argentina/USA ). Un mismo cielo, LP Umbral (Cascabelera)

4. Adrian Crowley (Ireland). A Shut-In’s Lament, LP The Watchful Eye Of The Stars (Chemikal Underground)

5. The Dyes (USA). Liza Jane, LP Too Late To Pray: The Defient Chicago Roots (Bloodshot)

6. Kelly Hogan (USA). Gotta Have My Baby Back, LP The Defient Chicago Roots (Bloodshot)

7. BaBa ZuLa vs. Mad Professor (Turkey/Jamaica). Erotik adab Dub, LP XX (Glitterbeat)

8. BaBa ZuLa ft. Los Yegros (Turkey/Argentina). Cariño, LP XX (Glitterbeat)

9. BaBa ZuLa with Delayaman (Turkey/France/USA). Bir sana bir de bana, LP XX (Glitterbeat)

10. BaBa ZuLa (Turkey). Kervan yolda, LP Derin Derin (Glitterbeat)

11. Villagers (Ireland). The First Day, LP Fever Dreams (Domino)

12. Saaret (Finland). Moss animals, LP The Sequence Is Glorious (Stupido Twins)

13. Masche (Italy). The Watchers, LP Oxia Chaos (ADN/ReR)

