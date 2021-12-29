В 2021 году инфляция в России составила 8,39%, следует из предварительной оценки Росстата.

Как отмечает "РИА Новости", это максимальный показатель с 2015 года. "По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года – 108,39 процента", – сообщили в ведомстве.

Продовольственные товары за год подорожали на 10,62 процента, непродовольственные товары – на 8,58 процента. Стоимость услуг поднялась на 4,98 процента.

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре Росстат представит 12 января 2022 года.