Экономика восстановилась? Цены растут, доходы падают

Владимир Путин 17 декабря посетил XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) для встречи c "профсоюзом олигархов". Происходит это в обстановке резкого роста цен в России, новым повышением учётной ставки Центробанка. Путин пытается купировать недовольство введением QR-кодов, угрожающих доходам малого и среднего бизнеса.

Положение в экономике России обсуждаем с бизнесменом и общественным деятелем Дмитрием Потапенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы в 19:05