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Экономика восстановилась? Цены растут, доходы падают

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на XXX съезде РСПП. Фото Александр Щербак, ТАСС

Владимир Путин 17 декабря посетил XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) для встречи c "профсоюзом олигархов". Происходит это в обстановке резкого роста цен в России, новым повышением учётной ставки Центробанка. Путин пытается купировать недовольство введением QR-кодов, угрожающих доходам малого и среднего бизнеса.

Положение в экономике России обсуждаем с бизнесменом и общественным деятелем Дмитрием Потапенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы в 19:05

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