"Голос": к выборам президента в РФ существенно изменили законы

После президентских выборов в 2018 году российские власти существенно изменили законы, которые затрудняют выдвижение кандидатов и наблюдение за выборами, а также замутняют процедуры голосования. Обзор изменений в законодательстве представил "Голос".

По подсчётам экспертов "Голоса", с 2018 года изменения в федеральный закон о выборах президента России вносили 11 раз: были изменены 60% его статей и три приложения из четырёх.

Основные изменения произошли из-за поправок в Конституцию, которые позволили Владимиру Путину "обнулить" свои президентские сроки и выдвигаться на пост в пятый и шестой раз. Его полномочия могут истечь только в 2036 году.

При этом голосование по поправкам прошло с правовыми нарушениями, отмечал "Голос" в 2020 году, – поэтому само разрешение на "обнуление" вызывает вопросы.

Кроме того, теперь на пост президента могут выдвигаться россияне, которые прожили в России не менее 25 лет и ранее не имели ни гражданства, ни ВНЖ другой страны. При этом конституционный суд разъяснил, что если гражданство или ВНЖ были ради "исполнения обязанностей перед Россией или СССР", то выдвигаться можно. "Голос" отмечает избирательность закона в данном случае.

Осуждённых по уголовным статьям об экстремизме и терроризме тоже лишили пассивного права – на пять лет с момента снятия или погашения судимости. Судебная практика показывает, что это изменение позволяет лишать политиков права выдвигаться "практически произвольно".

Законодательство об иностранных агентах, под которое можно попасть за нахождение под "иностранным влиянием", также поражает россиян в правах. "Иноагенты" не могут быть членами избиркомов и наблюдателями, но могут выдвигаться, везде указывая присвоенный им статус.

В период пандемии COVID-19 ЦИК России разрешил голосовать на выборах в течение трёх дней, а после решил сохранить эту практику. Возможность голосования вне избирательных участков тоже оставили. Всё это затрудняет наблюдение за процессом голосования и повышает вероятность фальсификаций.

Такие же претензии у электоральных экспертов к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которое будет доступно в 27 регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе.

Помимо этого, выборы президента России пройдут на оккупированных территориях Украины, где к тому же введено военное положение. Оно допускает ограничение основных прав и свобод человека, без которых никакая воля избирателей не может быть свободно выражена и даже сформирована, отмечает "Голос".

Ограничения коснулись также возможностей наблюдения за выборами и их освещения. Список наблюдателей теперь нужно подавать избирком не менее чем за три дня до голосования, а само количество наблюдателей ограничено. Присутствовать при подсчёте голосов могут только те журналисты, кто работает в СМИ по трудовому договору.

Эксперты "Голоса" не делают прямого вывода, к чему были все эти изменения, однако "Медузе" стало известно, что в Кремле рассчитывают добиться рекордного для Путина результата: более 80% голосов при высокой явке.