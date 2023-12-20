В 27 российских регионах, а также в аннексированных Крыму и Севастополе на выборах президента России можно будет проголосовать дистанционно. Об этом сообщает российская Центральная избирательная комиссия.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет применяться в основном в тех регионах, которые её уже использовали раньше. Дистанционно проголосовать можно будет и на участке — не по месту регистрации.

Эксперты критикуют систему дистанционного голосования в России за непрозрачность. На участках с дистанционным голосованиям результаты часто отличаются от очной явки в пользу кандидатов, поддержанных властями.

Голосование из-за границы через ДЭГ официально не предусмотрено. По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, в России борются с кибератаками с помощью блокировки иностранных IP-адресов, поэтому дистанционное голосование из-за рубежа, скорее всего, не будет доступно. На выборах в сентябре оно было возможным через VPN с российским IP-адресом.