В 27 российских регионах, а также в аннексированных Крыму и Севастополе на выборах президента России можно будет проголосовать дистанционно. Об этом сообщает российская Центральная избирательная комиссия.
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет применяться в основном в тех регионах, которые её уже использовали раньше. Дистанционно проголосовать можно будет и на участке — не по месту регистрации.
Эксперты критикуют систему дистанционного голосования в России за непрозрачность. На участках с дистанционным голосованиям результаты часто отличаются от очной явки в пользу кандидатов, поддержанных властями.
Голосование из-за границы через ДЭГ официально не предусмотрено. По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, в России борются с кибератаками с помощью блокировки иностранных IP-адресов, поэтому дистанционное голосование из-за рубежа, скорее всего, не будет доступно. На выборах в сентябре оно было возможным через VPN с российским IP-адресом.
- Голосование на выборах президента России должно пройти с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, заявки о своём выдвижении подали уже 16 претендентов на пост.
- О своём намерении участвовать в выборах заявили действующий уже четыре срока президент России Владимир Путин, лидеры КПРФ и ЛДПР, бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас находится в СИЗО, и журналистка из Ржева Екатерина Дунцова.
- Голосовать через ДЭГ смогут российские жители Крыма и Севастополя, Москвы, Московской, Воронежской, Псковской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Ростовской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Свердловской, Ярославской, Новосибирской, Томской, Челябинской областей, Ненецкого автономного округа, Чувашии, Алтайского, Пермского, Камчатского краях, Карелии.
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