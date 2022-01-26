Навальный о включении его в список террористов: "Ни капли не удивили"

Оппозиционного политика Алексея Навального не удивило включение его властями в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Сообщили новость: теперь я совсем-совсем террорист. То есть со вчерашнего дня официально внесен в список террористов. Вообще ни капли не удивили", - говорится в публикации, которая появилась в среду в Инстаграме Навального.

Как отмечает оппозиционер, удивили его на днях новости о том, что "какие-то подручные губернатора Кадырова похитили в Нижнем Новгороде жену федерального судьи и волочили ее, босую, по снегу, пока ее муж безуспешно звонил в ФСБ".

"И читал я это все, приговаривая: "Блин, да не может такого быть", в том числе потому, что вот прямо сейчас передают в суд уголовное дело против меня за то, что я сказал судье фразу: "Вы полностью извратили уголовное право". Только сказал, никого не похищал, по снегу не волочил. Но - уголовное дело. Потому что террорист", - пишет Навальный. Он также задаётся вопросом, кем же может быть ещё в нынешней российской системе, и упоминает коррупцию во власти и сведения о пытках и похищениях людей в Чечне.

О том, что Алексея Навального и ещё нескольких его соратников внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, стало известно 25 января. У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках.

В июне прошлого года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил экстремистскими организациями и запретил структуры Навального.

В январе в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

Госдепартамент США, комментируя включение в этот реестр Навального, назвал решение "вызывающим тревогу". Представитель ведомства Нед Прайс призвал Москву к немедленному освобождению Навального и отметил, что Кремль продолжает подавление независимого гражданского общества. России стоит прекратить использовать слово "экстремизм" в отношении ненасильственных организаций и прекратить репрессии против оппозиционеров, подчеркнул Прайс.