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Надеждин объявил о наборе наблюдателей за выборами президента

Борис Надеждин
Борис Надеждин

Бывший кандидат на пост президента России Борис Надеждин объявил о наборе наблюдателей за выборами.

ЦИК России не допустила Надеждина до президентских выборов из-за "брака в подписях", поэтому от себя он направлять наблюдателей на участки не может.

От кого будут выдаваться направления, на сайте Надеждина не уточняется. В его пресс-службе заявили Радио Свобода, что это "пока секрет". При этом желающим наблюдать предлагается оставить свои контактные данные, в том числе ссылку на страницу в социальной сети.

Получить направление на участок можно от зарегистрированного кандидата, его партии, его доверенных лиц или от Общественной палаты, которая в феврале заключила соглашение о "совместном наблюдении" на президентских выборах с 17 партиями. КПРФ к соглашению не присоединилась.

Надеждин был единственным антивоенным кандидатом на пост президента России. Политику удалось собрать больше двухсот тысяч подписей россиян в поддержку своего выдвижения. ЦИК обнаружила в этих подписях более 15% брака при допустимых 5%. Оспорить отказ в судах Надеждину не удалось.

  • Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.

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