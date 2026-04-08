Головная боль Путина

В Дагестане и Чечне произошло сильнейшее более чем за сто лет наводнение. Ущерб превысил миллиард рублей. В Дагестане введен режим ЧС регионального характера, но он может быть повышен до федерального уровня. Всего наводнение затронуло более 50 тысяч местных жителей, 8 человек погибли.

В Дербентском районе из-за перелива реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, 5 апреля произошло разрушение защитного сооружения. Вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и посёлок Мамедкала. Как отмечает "Агентство", состояние Геджухской плотины, введённой в эксплуатацию в 1966 году, было признано потенциально опасным ещё в 2006 году. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что значительная часть проблем с подтоплениями в Махачкале обусловлена хаотичной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка.

Меликов возглавляет регион с 2020 года. Как пишут "Ведомости", теперь он может покинуть свою должность. По данным трех источников в администрации Путина, обсуждается и отставка губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он может сложить полномочия в ближайшее время, до выборов в Госдуму. Перестановки могут быть связаны как с ухудшением ситуации в приграничной области, так и с состоянием здоровья Гладкова.

О региональных проблемах и готовности Кремля менять власть в проблемных регионах говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным.