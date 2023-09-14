Голубая зона. Александр Генис – о факторе возраста в политике

Только что я посмотрел на "Нетфликсе" документальный сериал про "голубые зоны".

Так называют пять странных мест на земном шаре, где больше всего долгожителей. Это на Окинаве, Сардинии, в Коста-Рике, в Греции, в Калифорнии. География этих точек причудлива, они никак не связаны друг с другом, но повсюду число тех, кому больше ста лет, поразительно и беспрецедентно высоко. Чтобы открыть секрет завидно долгой и бесспорно активной жизни, ученые перебрали все факторы: диету, в основном вегетарианскую, климат, крепкие семейные и религиозные узы. Однако пока никто не нашел одного рецепта, как говорят в Америке, "серебряной пули", обещающей нам всем столетнюю жизнь.

Во всех этих общинах просто нет понятия "заслуженного отдыха"

Мне, правда, бросилась в глаза одна деталь: во всех этих общинах просто нет понятия "заслуженного отдыха". Здесь никто не выходит на пенсию, да ее и нет. Каждый до самой глубокой старости занимается делом: пасет коз, возделывает грядки, печет хлеб, учит детей, растит цветы, шьет наряды и болтает за вином с соседями. Эта пасторальная жизнь замешана на постоянном труде, не обязательно за деньги, но обязательно каждый день. Старость не слишком отличается от зрелости и заканчивается на полпути, как все бы мечтали, когда бы не наша обычная жизнь, полная стрессов, котлет и суеты.

И все же в одном смысле урок экзотических старцев пригоден и для всех, во всяком случае – в Америке. Сегодня этой страной управляют седые политики, которые тоже не хотят на пенсию. Геронтократия Вашингтона универсальна и беспартийна. Старожилы заседают в обеих палатах Конгресса и делятся не на республиканцев и демократов, а на старых и очень старых.

Сенатор-демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн (ее мать, кстати, бежала из Петербурга после революции) этим летом отметила свое девяностолетие. Сенатору из Айовы Чаку Грассли – 90. Митч Макконнелл в 81 год собирается и дальше оставаться во главе республиканцев в Сенате и не исключает идею выставить свою кандидатуру, когда дело дойдет до следующих выборов. А на днях 83-летняя Нэнси Пелоси, которая представляла и возглавляла демократов в Конгрессе 40 лет, заявила, что рассматривает перспективу вновь баллотироваться. На свою предвыборная кампанию она уже собрала миллион долларов.

Конечно, вся эта галерея старцев лишь оттеняет главную драму американской политики, связанную с возрастом Джо Байдена. (Его конкурент Дональд Трамп всего на три года моложе, но об этом реже вспоминают, ибо Трампа и без этого есть в чем упрекнуть.)

Стране предстоит участвовать в своего рода референдуме, решающем, что такое старость и когда она становится опасной для страны

Самый старый президент в истории, 80-летний Байден внушает тревогу избирателям. Даже две трети демократов хотели, чтобы их партия выдвинула альтернативную кандидатуру. Беда в том, что ее нет и не предвидится. Хотя Байден и обещал быть переходным президентом, служащим мостом между поколениями, ни он, ни Демократическая партия не сумели подготовить убедительного преемника. Не исключено, но маловероятно, что такой появится в оставшиеся до выборов 14 месяцев. А если нет, то стране предстоит участвовать в своего рода референдуме, решающем, что такое старость и когда она становится опасной для страны.

Я помню, как такие вопросы задала предвыборная кампания 1984 года, когда соперник Уолтер Мондейл на дебатах усомнился в дееспособности 73-летнего Рональда Рейгана. В ответ тот сказал, что не будет пользоваться в политических целях молодостью и неопытностью 53-летнего Мондейла. Зал грохнул, Рейган победил в 49 штатах, и после смерти его именем назвали столичный аэропорт.

Это было 40 лет назад, и за прошедшие годы вся Америка, а не только Байден, изрядно постарела. В 2020-м 17 процентов американцев достигли пенсионного возраста. К 2034-му таких будет больше, чем детей. Каждый день 10 000 "беби-бумерам" исполняется 65, и с этим нужно считаться всем, а не только политикам.

Я давно заметил, что каждые американские выборы поднимают не только политические, но и философские вопросы. Помимо актуальных и житейских проблем борьба ведется вокруг философских сюжетов: религия, эволюция, гендер и, конечно, вечная тема абортов. На этот раз избирателям предстоит обсудить старость.

Бернард Шоу говорил: "Не верьте старикам – их не интересует будущее". Но с тех пор, как американская политика вступила в "голубую зону", нам предстоит заново взвесить этот ядовитый совет.

Александр Генис – писатель и публицист, ведущий подкаста "Взгляд из Нью-Йорка"



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