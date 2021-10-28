Гордость и предубеждение. Владимир Бекиш – о вере в силу

Стран в мире много. Больших и маленьких. Сильных и слабых. Спокойных и наглых. И, как ни странно, иногда большие и в общем сильные страны влияют на судьбы человечества и его бытие существенно меньше, чем маленькие, но слишком уж "могучие" государства. Факторов, определяющих международные влияние и авторитет, в общем, не так уж много. Конечно, на первом месте – ядерное оружие и военная мощь. Пример – Северная Корея. По территории – малявка, по населению – чуть больше, чем, к примеру, город Мехико, по экономике – ниже плинтуса. Но стоит только открыть рот в Пхеньяне, как весь мир напряжённо вслушивается… Причина проста – ядерное оружие. И пусть даже это оружие не может быть доставлено ни к США, ни к Европе, всё равно страшновато. Есть же такое выражение – "обезьяна с гранатой", никогда не угадаешь, в какой момент и куда бросит (пишу это без всякого намерения оскорбить понятно кого и никого ни с кем не сравниваю).

Есть страны, которые и по территории, и по населению, да и по экономике весьма ничего себе – но… Никто особо их не боится, никто особенно к ним не прислушивается. Особенно с учетом того, что и сами эти страны судьбоносными заявлениями и шагами мир особо не тревожат. К примеру, Бразилия: и по территории – 5-е место в мире, и по населению – 6-е, и экономика в общем даже ничего. Но попробуйте вспомнить хоть какие-то заявления Бразилии о её особой роли, если речь не идёт, конечно, о футболе. Требования считаться с ее глобальными интересами… Базу военную не найдёте где-нибудь за ее пределами… И ведь Бразилия не одна такая в мире!

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ведущей державой и в экономике, и в политике, и по военной мощи являются США, и они активно влияют на судьбы мира. И мир – практически весь – прислушивается, и очень часто слушается. Часто корректирует свою стратегию, хотя иногда делает это с неохотой. А ещё ни для кого не секрет, что Россия, сильно уступая США в экономике, технологиях, но усердно двигаясь вперед и вверх в разработке и производстве систем вооружения и прежде всего массового уничтожения, тем не менее активно пытается повсеместно противостоять Вашингтону. Показывать, так сказать, "Кузькину мать". А всё почему?

Самый простой ответ: "А потому что!!!" Ещё в качестве причин можно упомянуть национальные "скрепы", особый исторический путь российского народа, его великие исторические свершения, достигнутые иногда ценой десятков миллионов жизней. Это, как считают некоторые в России, и есть настоящие духовные ценности – в отличие от "ихних" ценностей, поддельных и фальшивых. Казалось бы, ну и что в этом плохого? Если такое противостояние, например, ведёт к улучшению жизни народов, и своего собственного, и других, а также к движению человечества вперёд? Если, скажем, в ответ на новый iPhone Россия порадует мир ещё лучшей моделью.

Но вот проблема: айфонами, летающим над Марсом дроном, электромобилем и много ещё чем подобным Россия соревноваться с Америкой не вполне готова. А вот военно-технической способностью уничтожить полстраны и убить как можно больше людей готова вполне. Или чтобы, по странному стечению обстоятельств, просто министр или даже премьер-министр какой-то страны, уйдя в отставку, получил пост в руководстве крупной российской компании…

Что вообще дает какому-то государству и народу превосходство этого государства над другими странами? Если вдуматься, то ничего, кроме ощущения (именно ощущения и эмоций!), что тебя боятся. Или уважают. Прислушиваются к тебе. И вот ты себя ощущаешь самым лучшим, самым умным, самым уважаемым, перед тобой снимают шляпу, подобострастно слушают… Вот только, как мы понимаем, видеть это, и ощущать это, и наслаждаться этим дано не всем в стране. Вряд ли тётя Маша или дедушка Ваня из какой-нибудь забайкальской деревни просыпаются утром с ощущением гордости и радости от того, что командир американского эсминца теперь сто раз подумает, прежде чем направить свой корабль в гавань Порт-Судана.

Но вот другие товарищи, которые не в деревне пребывают, которые знают, что их любую публичную реплику будут изучать под микроскопом и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Риме… Представляете, какой это кайф? Ты сказал, неважно что, типа: "А мы теперь синее в зелёное!" И вот уже аналитики, офицеры спецслужб, психологи, агенты, политики, журналисты судорожно ищут смыслы и оценивают возможные последствия.

Переоценка собственных сил и недооценка чужих неизбежно приводит к катастрофе

Ко всему этому имеют самое непосредственное отношение и сегодняшняя ситуация в мире, и мироощущение властных товарищей в России. Но амбиции любой страны и действия её руководителей сплавляются в позитивный результат только тогда, когда имеет место правильная оценка собственных сил и возможностей, а также, непременно, возможностей партнёров и противников. Переоценка собственных сил и недооценка чужих неизбежно приводит к катастрофе.

Российские политики с восторгом рассказывают о "позорном поражении" США в Афганистане, о бегстве американцев из Кабула. Главный вывод из этих оценок: случившееся закономерно, потому что Америка уже не та, она становится всё слабее и слабее, и результат налицо, а значит, сильнее стала Россия. А ещё "Северный поток – 2" принят американским президентом и его советниками как свершившийся факт, потому что нет у Вашингтона сил и возможностей остановить этот голубой поток. Американцы стали слабаками, признают это публично, и значит, усилилась Россия! А это, по мнению российских патриотов, означает только одно: если кого-то мир точно должен воспринимать всерьез, и США этот статус потеряли, значит, теперь воспринимать всерьёз будут Россию. Про Китай говорить при этом не принято, потому что Китай, дескать, друг России.

Колоссальная ошибка. Вера в то, что, к примеру, можно будет безнаказанно перекрыть поставки газа в Европу, чтобы заставить тамошних политиков опуститься перед Кремлём на колени, наивна: такие действия приведут к отказу ЕС от партнёрских отношений с Россией. И вера в то, что можно без всякого риска разместить в Венесуэле ракеты, чтобы тряслись от страха в США, призрачна: кончится совсем не тем, что предполагают в Кремле.

Вот что самое страшное: может сформироваться убежденность в том, что в данной ситуации стали дозволены любые поступки и решения, что продвижение этих решений можно обеспечивать какими угодно способами, вплоть до применения или хотя бы угрозы применения ядерного оружия. Потому что США просто побоятся воевать с великой Россией, способной теперь, в отличие от Америки, на всё. Не впервой же миллионами умирать за идею!



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