Ценности и сравнения. Владимир Бекиш – о гордости и вообще

Как живут страны и народы в эти непростые сегодняшние времена? Куда движется человечество? Всё громче сегодня звучат в мире голоса о том, что земная цивилизация прошла некую точку невозврата на пути… А вот куда? Невероятные климатические катаклизмы. Пожары там, где никто прежде даже представить себе их не мог. Вирус этот со своими штаммами. Судороги бизнеса во многих странах мира. Судороги государственной власти – в Гаити, в Тунисе, Афганистане… Все ли справятся? У всех ли хватит сил и ресурсов, мотивации, запаса прочности?



Понятно, что разные страны проходят эти вселенские бури по-разному. И в экономике, и в политике, и в ментальном отношении. Понятно также, что будущее стран и народов есть следствие того, чего эти страны и народы достигли к сегодняшнему дню, что они собой сегодня представляют.

Вот недавний рейтинг стран мира по восприимчивости коррупции. В нём всего 179 стран. Внизу рейтинга, на последних местах – Южный Судан, Сирия (друг России), Йемен, Венесуэла (друг России). Самые "порядочные", некоррупционные страны – Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Швейцария. Россия – в нижней части списка, на 129-м месте, но выше, чем Лаос, Того и Мьянма! Вы спросите: а при чём тут, в контексте нынешних катаклизмов, эта самая коррупция? Рискну предположить, что в условиях тревожного будущего возрастает повышенное желание украсть всё что можно, поскольку завтра совершенно неизвестно. И особенно возрастает это желание именно там, где коррупция есть обыденная норма жизни...

Пандемия коронавируса сильно напрягла систему здравоохранения многих государств. Здравоохранение – это охрана здоровья государством, это деньги, которые государство тратит на охрану здоровья своих граждан. Снова к цифрам, вот рейтинг 188 стран по затратам на здравоохранение. Больше всех на это тратят США (10 000 долларов в год на душу населения), за ними Швейцария (8000 долларов) и Норвегия (6500 долларов). Хуже всех Демократическая Республика Конго (37 долларов на душу населения), её ненамного опережают ЦАР и Гамбия (около 50 долларов). Родина "Спутника V" на 62-м месте, с цифрой затрат 1400 долларов в год на человека…

Вот еще один рейтинг – по уровню устойчивости стран мира к коронавирусу. Это достаточно сложный индекс, он рассчитывается по десятку параметров – таких, например, как наличие и строгость карантина; снижение количества рейсов авиакомпаний за рубеж и внутри страны; уровень вакцинации. Результат – сравнение того, насколько страны, которые оценивались, сумели сохранить "обычный" образ жизни или вернуться к нему. Невзирая на количество инфицированных, привитых, переболевших и умерших. Всего оценивались 53 страны, среди лидеров Норвегия, Швейцария, Новая Зеландия, Франция. Россия – на 34-м месте, уступая Чили, Польше, Португалии. Конечно, наверняка мне здесь многие немедленно возразят, что Россия твёрдо выстояла пандемию, всё идёт хорошо, и пусть они нам завидуют – со своими сертификатами вакцинации, без которых нельзя в ресторан!!! А у нас можно! И вообще!

Что же важнее: иметь супер-пупер-танки и ракеты или жить по-людски?

Так вот, про "вообще". Россия, судя по всему, уже четко выбрала свой дальнейший путь, жизненные ценности, идеологические ориентиры, приоритеты внешней политики. И ничего суперсложного в этих ориентирах нет. Уникальные по мировым меркам системы вооружения. Законодательный запрет даже думать о том, что в историческом прошлом СССР или Россия могли поступать плохо. Запрет въезжать в страну тем, кто якобы плохо говорит о России. Фактический запрет любого сотрудничества с иностранными организациями. Угроза упреждающих ядерных ударов, если Кремлю вдруг померещится, что возникла угроза интересам или целостности родины. Готовность продвигать и защищать некие "свои интересы" по всему миру, для чего создавать военные базы на всех континентах. Что же касается процветания, просто нормальной жизни своих граждан…

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию представила рейтинг стран по минимальному уровню заработной платы. Всего в рейтинге значатся 32 страны – члена ОЭСР. На первом месте по размеру минимальной зарплаты Люксембург (не менее 28 000 долларов в год, в пересчете в рубли 172 тысячи в месяц по нынешнему курсу). Заметьте: это не средняя температура по больнице и не комфортная зарплата, а сумма, меньше которой в этой стране нельзя получать в принципе.

Далее идут Австралия (26 500 долларов в год) и Франция (22 000). Конечно, патриоты уже ждут, приготовившись дать решительный отпор, когда же я обозначу место России в этом рейтинге. Хочу их успокоить – это не последнее, на последнем месте – Мексика (2 500 долларов год). Россия – на 30-м месте, 5000 долларов.

Я долго размышлял над этими цифрами. Как такое может быть, что этот самый Люксембург, у которого нет ни "Северного потока", нет "Южного" или "Люксембургского потока", нет ни "Арматы", ни "Циклона", умудряется устроить жизнь своих граждан лучше, чем великая по всем параметрам страна? Вполне естественно приходит мысль о том, что этот Люксембург потому и может давать своим гражданам хорошую зарплату, что ему не нужно тратить деньги на "Арматы" и "Цирконы". Что же важнее: иметь супер-пупер-танки и ракеты или жить по-людски?

Я прекрасно понимаю, что в меня уже летят кирпичи и булыжники от патриотов. Их посыл понятен: помыслить такое – не защищать Россию от врагов, да еще и в преддверии выборов в Государственную думу! Ведь даже дураку понятно, скажут патриоты, что всемирный Запад спит и видит, как изжить Россию! Если честно сказать – не призываю я к роспуску российской армии, к отправке танков в переплавку. Но вот рейтинг привлекательности стран мира (это к тому, что они там, на Западе, все нам завидуют). В этом рейтинге есть такие показатели для стран: "очень благоприятная", "скорее благоприятная", "скорее неблагоприятна" и "совсем неблагоприятная". Самые привлекательные страны: США (60% опрошенных считают их очень благоприятными для жизни), Канада (56%), Великобритания с Норвегией разделили 3-е место (34%). А вот предмет всемирной зависти и желания, страна особого исторического пути Россия признается благоприятной для жизни только 5% опрошенных. И она же называется как совсем неблагоприятная для жизни 36% опрошенных…

Вот какая получается картинка, если систематизировать приведенные выше данные из рейтингов и сравнений. Получается, что в лидерах лучших показателей непременно присутствуют такие "малявки", как Швейцария, Норвегия, Люксембург, Дания. Которым в общем-то и нечем похвастаться, ни в смысле амбиций, ни в смысле боевой мощи. Разве что Швейцарии – часами и шоколадом, Норвегии – отменным лососем…

Но тогда вопрос, почему они при этом не заявляют о своей уникальности и исключительности?! Об особом историческом пути? Как они обходятся без военных баз в Сирии и в Судане? Почему не заявляют решительно о том, что любой ценой будут отстаивать свои интересы по всему миру, никому не позволят, не советуют даже думать? Неужели они, живя дольше, чем россияне, живя качественнее, чем россияне, живя безопасней, чем россияне, ложатся спать с мыслью о том, что они – ущербные и униженные?

Владимир Бекиш – блогер



Высказанные в рубрике "Блоги" точки зрения могут не совпадать с точкой зрения редакции