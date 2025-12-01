Город Каспийск в Дагестане подвергся атаке дронов

Украинские беспилотники атаковали в ночь на 1 декабря город Каспийск, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он не сообщил подробности налета дронов, указав лишь, что на месте работают оперативные службы. Минобороны России в утренней сводке о сбитых украинских беспилотниках не упоминало Дагестан.

О взрывах сообщали местные жители. Astra проанализировала кадры очевидцев и пришла к выводу, что в результате атаки были повреждены окна в жилой многоэтажке и автомобили на парковке. Местные СМИ писали, что рядом с атакованным местом находится завод "Дагдизель", но, согласно подсчетам издания, от многоэтажки до завода – около 3,5 километров по прямой.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Baza пишет, что в результате взрыва пострадала 12-летняя девочка: она получила лёгкое непроникающее ранение грудной клетки, жизни девочки ничего не угрожает.

Украинская сторона пока не комментировала атаку.

Минобороны России утром отчиталось о 32 сбитых украинских беспилотниках над 11 регионами и акваторией Азовского моря в ночь на первое декабря, сообщает "Настоящее Время".