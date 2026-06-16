Горючая ситуация

Украина продолжает наносить удары вглубь России. Утром 16 июня стало известно, что в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабывающем заводе в московском районе Капотня, снабжающем российскую столицу топливом и другими нефтепродуктами.

Тогда же загорелся и НПЗ в Краснодарском крае, который тоже стал целью атаки БПЛА. Оба пожара, по информации властей, удалось погасить к середине дня.

Эксперты отмечают, что Россия не смогла в должном объёме заработать на скачках цен на нефть, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и блокадой важнейшего пути перевозки нефти – Ормузского пролива. Тем более, что война США с Ираном, вероятно, подходит к завершению. Стороны планируют подписать мирное соглашение 19 июня.

О ситуации в российской экономике поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом.