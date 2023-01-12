Госдума готовит закон о повышении максимального призывного возраста

Госдума в ходе весенней сессии примет законопроект о повышении максимального призывного возраста в России с 27 до 30 лет. При этом минимальный останется прежним, 18 лет, как минимум на несколько лет. Об этом сообщает издание "Вёрстка".

Издание ссылается на анонимные источники в нижней палате. Один из собеседников редакции сообщил, что разрабатываемый законопроект дополнят подзаконными актами, которые закрепят "переходный период" смены призывного на ближайшие несколько лет.

Во время этого периода минимальным возрастом призыва будут 18 лет, а не 21, как ранее анонсировало министерство обороны. Ранее о таком периоде говорил ешё и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете".

Смену призывного возраста в России в декабре анонсировал министр обороны Сергей Шойгу. Идея была публично поддержана президентом России Владимиром Путиным. Весенний призыв в России запланирован с 1 апреля по 15 июля.