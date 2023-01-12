В Госдуме не исключили призыва в армию россиян до 30 лет этой весной

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в интервью "Парламентской газете", что с весны 2023 года на срочную службу в российскую армию будут призывать людей в возрасте до 30 лет.

По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.

Пока речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста. "На первых порах призывать будут "по смешанному типу" - то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет", отметил Картаполов.

Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет, сказал глава комитета Госдумы по обороне. Для этого, по его словам, потребуется целый ряд поправок в законодательство, в частности в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.

Официальных документов о переходе на новую систему призыва по состоянию на 11 января опубликовано не было.

В конце октября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выступил с предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет. С таким же предложением выступил депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет. В Кремле заявили, что не обсуждали эту тему.