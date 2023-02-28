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Госдума смягчит наказания полицейским за умышленные преступления

Службу в полиции признали отягчающим обстоятельством на фоне дела майора Дениса Евсюкова (на фото), устроившего стрельбу в магазине в Москве

Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение преступления сотрудниками полиции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Сейчас по российским законам полицейских, совершивших умышленное преступление, наказывают строже, чем гражданских лиц.

Депутаты считают, что это дискриминирует сотрудников полиции. Инициаторы законопроекта — депутаты от КПРФ. Авторы предложили устранить "фактическую дискриминацию".

"Введение предлагаемого изменения позволит избежать подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России", – говорится в пояснительной записке к документу.

Отягчающим обстоятельством службу в полицию признали в 2010 году, в ходе масштабной реформы ведомства. Она началась после ряда резонансных преступлений, совершённых полицейскими (тогда они назывались милиционерами).

Одним из самых громких стало дело майора милиции Дениса Евсюкова. В ночь на 27 апреля 2009 года он открыл стрельбу из табельного оружия в посетителей и сотрудников магазина в Москве. Суд признал его виновным в 2 убийствах и 22 покушениях на убийства. Он сейчас отбывает пожизненное заключение.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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