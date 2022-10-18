Служба в полиции перестанет быть отягчающим обстоятельством для суда

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы России законопроект, предлагающий исключить статус полицейского из списка отягчающих обстоятельств при совершении преступлений. Ранее по российским законом полицейских, совершивших умышленное преступление, наказывали строже, чем гражданских лиц. Депутаты считают, что это дискриминирует сотрудников полиции.

Согласно статье 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершение преступления сотрудником органов внутренних дел считается отягчающим обстоятельством – наряду со случаями, когда преступление совершено рецидивистом, или группой лиц по предварительному сговору, или по мотивам мести и ненависти, и т.д. Инициатива КПРФ предлагает исключить из статьи этот пункт.

Адвокат Павел Чиков напоминает, что пункт об особой ответственности сотрудников МВД был введён в 2010 году во время реформы милиции в целях повышения ответственности правоохранителей перед обществом и предотвращения возможного полицейского произвола. Депутаты же в пояснительной записке к законопроекту предлагают "восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России".

Как сообщает The Insider, кабинет министров уже поддержал законопроект, а Верховный суд не высказал замечаний.