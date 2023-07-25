Госдума одобрила повышение призывного возраста до 30 лет

Госдума одобрила в финальном третьем чтении законопроект о повышении призывного возраста в России до 30 лет с 2024 года.

За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, против – 13. Ещё 27 воздержались.

Изначально планировалось, что повысят и нижнюю границу призывного возраста: с 18 до 21 года. Однако позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что комитет решил этого не делать. Изменения он объяснил тем, что из-за демографической ситуации в армию призывается всё меньше россиян. "Для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", – сказал он.

Таким образом, согласно законопроекту, призывать россиян на военную службу будут с 18 до 30 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024 года, если его одобрит Совет Федерации и утвердит президент России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправку о повышении призывного возраста.

Ранее главы двух комитетов Совета Федерации – Виктор Бондарев и Андрей Клишас – выступили против сохранения нижней границы призывного возраста при повышении верхней. Вместе с этим они предложили дать право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию.

В Кремле заявили, что "ориентируются на аргументацию Минобороны России". В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил изменить рамки призывного возраста с 18–27 лет до 21–30 лет.