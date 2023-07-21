В России не будут повышать нижний предел призывного возраста до 21 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вместе с тем изменится верхняя граница призыва — с 27 до 30 лет. Таким образом, призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. Соответствующая поправка поддержана комитетом, добавил депутат.



"Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", - утверждает Картаполов (цитата по "Интерфаксу").

По словам депутата, новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года. Они начнут действовать в 2024 году.

С предложением повысить возраст призыва с 18-27 лет до 21-30 лет выступил в декабре 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин инициативу поддержал. Правительство одобрило предложение в конце мая.