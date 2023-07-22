В СФ не согласились с планом Госдумы продлить призывной возраст

Главы двух комитетов Совета Федерации выступили против планов Госдумы продлить призывной возраст в России.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что комитет решил не повышать нижний предел призывного возраста до 21 года с повышением верхнего до 30 лет. Таким образом, согласно планам депутатов, призывать на военную службу будут с 18 до 30 лет.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев с этим не согласился. По его словам, эта поправка к ним не поступала. "Если не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо", – написал он в своём телеграм-канале.

При этом Бондарев отметил, что нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию. Коллегу поддержал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Повысить возраст призыва с 18–27 лет до 21–30 лет предложил в декабре 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу. Президент и правительство России эту инициативу поддержали. После вступления в силу закон начнёт поэтапно реализовываться с 2024 года.