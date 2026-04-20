"Это позорнейшая практика". Как за антивоенную позицию лишают российского гражданства

34-летний житель Норильска Максим Половников – в прошлом профессиональный футболист – отсидел два года в колонии по обвинению в оправдании терроризма, а сразу после освобождения был депортирован в Азербайджан. За десять месяцев до того его лишили российского гражданства, приобретенного в 2005 году. Формально: за антивоенные комментарии в соцсети, которые следствие подвело под статью 205.2 УК, публичное оправдание терроризма. Фактически: просто за антивоенную позицию. Новый закон о гражданстве, принятый в 2023 году, позволяет поступить так с каждым, кто стал гражданином РФ не по рождению и расходится во взглядах с действующей властью.

"Война – это трагедия для меня"

Максим Половников оказался в Норильске в 1994 году. Ему было два года, когда его отцу предложили работу на Норникеле. А родился Максим в Азербайджане, как и его родители. До 2008 года семья продолжала летать в Баку к бабушкам и дедушкам, пока и их родители не перевезли в Россию.

Футболом Максим стал заниматься еще в детстве, учился в местной спортивной школе. Потом играл в "Норникеле". Вершиной его карьеры стало чемпионство России среди юношеских команд клубов Суперлиги.

– Но в памяти у меня больше отложился международный турнир, который проходил в 2019 году в Литве – Unified football – это инклюзивный формат, где вместе играют обычные игроки и люди с ментальными особенностями, – рассказывает Половников.

Его последний профессиональный контракт закончился в 2017 году. Он вернулся в Норильск, работал спортивным инструктором на Норильском комбинате, туда же устроился слесарем. Продолжал играть в футбол, тренировал любительские и корпоративные команды. В том числе, команду местной ФСБ – там Половников и познакомился с сотрудниками, которые в 2024 году сфабриковали ему уголовное дело по статье "оправдание терроризма".

Начало войны с Украиной его, говорит Половников, "эмоционально сломило". Максим постоянно говорил об этом с друзьями, коллегами по работе. Однажды поддался порыву, написал табличку "Нет войне" и отнес к зданию администрации. Его через некоторое время вычислили, но протокол составлять не стали – вышли сроки.

– Я не мог остаться в стороне почему-то. Думал, что об этом говорить нужно, – вспоминает Максим. – Потом, где-то в мае 2022 года, к нам в цех пришел начальник службы безопасности и начал говорить, что "деньги надо скидывать на СВО", в добровольном формате. Когда он ушел, я всем сказал, что не собираюсь ничего кидать. И после этого разговора меня начали вызывать в управление комбината на различные разговоры, на полиграф вызвали.

На полиграфе служба безопасности Норникеля с 2022 года проверяла людей, когда-либо живших на Украине. Половникова, как он понял, вызвали за проукраинские высказывания. Он проходить детектор лжи отказался, но согласился под видеозапись поговорить с психологом.

– Я думал, что на этом закончено. Потом через месяца два-три меня начальник службы безопасности начал к себе в кабинет вызывать, спрашивать, чем я недоволен. Я говорил, что война – это трагедия для меня, я не могу это поддержать. И где-то в августе 22-го он меня предупредил, что "если будешь высказывать такие мысли на людях, то следующий наш разговор состоится в более худшем месте, чем сейчас". Я не воспринял его слова всерьез. Но через год, в августе 23-го, меня на работе задержали ФСБ. Закинули в газель и предоставили мне два варианта развития событий: или я подписываюсь под тем, что я, якобы, писал комментарии в сетях, или мы едем ко мне домой, и находим "более веские доказательства" к моей причастности к Украине. То есть, детонаторы, взрывчатку, вот этот весь их любимый набор. Естественно, я испугался, сказал: хорошо, у меня выбора нет.

"Завязывают глаза и начинают бить"

С оперативником, который вел его дело, Половников в 2021-ом вместе играл в футбол. В кабинете управления ФСБ, где его убедили подписать признание вины, сидели и другие знакомые из команды.

– И я им поверил, когда они сказали: Макс, ты нормальный парень, мы тебя знаем, у нас вот задача такая есть, поэтому давай сейчас распишешься во всем. Штраф дадим, не переживай, все нормально будет. "А если не будешь подписывать это, то поедешь на ИВС и уже более серьезные вещи подпишешь", – рассказывает Половников.

У него был адвокат по назначению – "друзья"-эфэсбэшники убедили не тратить зря деньги на договор. И когда Максим по собственной инициативе получил от администрации ВКонтакте подтверждение, что его личная страница была неактивна в те дни, когда он якобы написал комментарии (за 28 марта и 1 апреля 2022 года), адвокат не стал настаивать на приобщении справки к материалам дела.

– Я решил с другой стороны зайти и вспомнить, что было 28 марта и 1 апреля. И тоже нашел себе алиби: я был на игре, и у меня есть доказательства, потому что мы с командой на Ютьюбе вели трансляции. Все это документально подтверждено было, видео есть. Но, опять же, они не захотели это все приобщать, – говорит Половников.

Антивоенные комментарии, за которые строилось дело по 205.2, суд видел только в распечатках на листах А4. Из трех свидетелей, которые якобы их читали в соцсети, Максим хорошо знает двоих. С одним играл вместе в футбол лет шесть-семь: "Я знаю то, что он с наркотиками попадался, видимо, это их крючок и был". Со вторым потом встретился в колонии – свидетель тоже сел за антивоенные высказывания и рассказал Половникову, как подписывал против него показания, сидя в СИЗО: пришлось дважды, потому что в первый раз эфэсбэшники поставили не ту дату.

— Начиная с первого заседания, меня эфэсбэшник курировал, постоянно на связи со мной был, – рассказывает Половников. – Говорил: Макс, сейчас придешь, скажешь то-то, не переживай, все нормально, адвокат в курсе, прокурор тоже наглеть не будет, он с нами заодно. Постоянно спрашивал, как прошло, как чего. А потом, когда 20 февраля я написал вот этому своему куратору сообщение: "Саня, а почему прокурор мне 7 лет запрашивает?", он просто удалил все чаты, и исчез.

Из запрошенных семи лет 1 апреля 2024 года Половникову присудили два года колонии.

До апелляции он находился в норильском СИЗО. Говорит, первое время сидел спокойно, ему даже позволили работать – "более-менее свободное передвижение и хоть какой-то досуг". Но потом оперативников стали раздражать письма поддержки, которые получал Половников. Друг написал что-то в духе "надеюсь, этот режим развалится". Еще писала девушка "с украинской фамилией".

— Я работал, мне говорят: Макс, иди на пятый этаж, нужно помочь. Я поднимаюсь, меня заталкивают в кабинет начальника оперативного штаба, и, блин, как сказать… Раздевают от трусов, сматывают скотчем, завязывают глаза и начинают бить два часа с целью выяснить, что за шифр использует мой друг, что мой друг затевает, какой там теракт. Я ничего не говорил. Меня после двух часов этих мытарств отпустили, сказали: все, Макс, мы тебе верим, не переживай, такого больше не повторится. Да, "мы просто делали свою работу".

Об этих издевательствах Максим Половников сейчас рассказывает впервые – тогда он не стал ни жаловаться адвокату, ни родителям. Говорит: "Они и без того очень сильно переживали. Они уже старенькие, и так спокойная старость забрана".

"Напиши явку, максимум полгода добавим"

Свой срок Половников отбывал в исправительной колонии № 31 в Красноярске. Там же сидит Никита Уваров, который в 2022 году, будучи 16-летним, получил пятилетний срок по террористической статье за игру в Minecraft.

Каждые три месяца в колонии появлялись вербовщики Минобороны. К "террористам" особо не приставали – с 205-й на фронт не берут – а всех остальных настоятельно убеждали "отдать долг родине". Особенно наседали на "сочников" – севших по ст. 337 УК РФ, за самовольное оставление части или места службы.

— В колонии обстановка максимально угнетающая, и очень многие люди от проблем пытались убежать туда. Каждые два-три месяца к нам приезжали военные и говорили, что сейчас вот-вот все кончится, "это ваш последний вагон, домой быстрее попасть". И так каждые три месяца, уже всем смешно становилось. И обращались в основном к 337-м. А те говорили: ну мы что, не знаем, что там происходит, зачем вы нас обманываете? Все пацаны с 337-й понимали, то что если их часть, с которой они убежали, узнает, что они возвращаются на войну, их там застрелят как предателей, просто расстреляют в яме, и все, – рассказывает Половников. – Но были люди, которые соглашались, потому что давление, унижение моральное, обещание, что жизнь твоя здесь будет на самом последней ступени в тюремной иерархии. А некоторые потом хотели отказаться, но им уже не давали. Хотя они подписывали не контракт, а просто заявление писали.

В колонии у Половникова поначалу дела шли неплохо. Его сразу устроили на работу – взяли поваром в столовую, включили в футбольную команду – ездили играть в соседнюю колонию. Местный оперативник даже разрешил звонить домой в любое время – редкая поблажка для "террориста". "Я не звонил, не хотел родителей беспокоить, да и эти звонки – такое себе, когда тебя слушают", – говорит Максим.

Но за полгода до конца срока все изменилось.

– Оперативное возбуждение ко мне появилось у них. Якобы ФСБ сказала, что я куда-то деньги переводил в 2022 году. И "либо ты сейчас расскажешь, либо у нас есть куча вариантов эти данные выбить из тебя". Естественно, я говорил, что ничего такого не делал, но это их не останавливало, они продолжали, – рассказывает Половников. – С ноября месяца, наверное, раз-два в неделю вызывали в оперативный штаб. Со мной приехал поговорить якобы эфэсбэшник. Предложил: давай, ты сейчас напиши явку, мы тебе максимум полгода добавим, вообще все нормально будет. За "спонсирование терроризма", представляете, да?

Помимо угроз был еще один способ давления: "Собирайся на этап!". Это очень нервирует, объясняет бывший политзек:

– Вроде ты успокоился, сидишь-сидишь, а тут тебе говорят: Половников, собирайся с вещами. Это абсолютно у всех дикое волнение вызывает, потому что ты не знаешь, что, куда, кто тебя зовет, по какому поводу, куда едешь, непонятно. У меня первый раз прям истерика была, я не знал, что делать. Меня просто взяли за руку, сотрудник увел в отдел безопасности. Сказал: все, сейчас на этап едешь, если явку не пишешь. Помариновали меня там час. После этого случая приехал адвокат, сказал, что никаких материалов ни в СК, ни в ФСБ на меня нет, и они отстали на время.

Второй прилив энтузиазма у оперативников начался за месяц до освобождения. Максим помогать им "повышать раскрываемость" не стал и на предложение "дать объяснение" или хотя бы подписать пустой протокол не откликнулся.

– Я им сразу сказал, что если у вас что-то есть, принесите доказательства. Я вызову адвоката, давайте сделаем в правовом поле все правильно. Если есть, если действительно мое, я сам напишу эту явку прямо при вас, не переживайте. И, естественно, они сказали: нет, ты должен нам сам рассказать. "Видимо, ты боишься, что еще что-то всплывет".

1 апреля 2026 года в день освобождения на выходе из колонии Половникова встретили силовики:

– Я захожу в оперативный штаб, который находится за территорией тюрьмы, там два оперативника стоят с наручниками и говорят: давай руки, сейчас ты ждешь ФСБ, и тебя ведут на ИВС на 72 часа, по такой-то статье на тебя возбудили уголовное дело. А потом: "1 апреля, Макс, не переживай". Да, очень смешная шутка была напоследок.

"Все меня поздравляли"

Из колонии Максима, как человека уже без российского гражданства отправили в Центр временного содержания, где обычно в России размещают мигрантов и беженцев. О том, что он будет лишен гражданства РФ, Половников узнал еще в колонии, в июне 2025 года:

– Если честно, мысли переехать в другую страну у меня были последние 5-6 лет. Было ощущение, что грядет что-то нехорошее. Так что, я абсолютно нормально это воспринял. В колонии люди, которые по моей статье осуждены, диверсанты или террористы, все меня поздравляли. Они говорят: а как нам отказаться от этого гражданства? Родители тоже написали сразу письмо: не переживай, все нормально.

Через три дня после освобождения родители и забрали его из Центра временного проживания. Они прилетели в Красноярск, купили авиабилеты себе и сыну и вместе улетели в Баку. ГУФСИН по Красноярскому краю на пять лет запретило Максиму Половникову въезд в РФ как лицу, представляющего угрозу национальной безопасности.

Баку, говорит Максим, встретил его очень тепло – "я и забыл уже, какие здесь люди гостеприимные". Со справкой из консульства он пошел добывать себе азербайджанский паспорт.

После распада СССР Половниковы всей семьей получили азербайджанское гражданство. Но родители от него отказались, когда получали российский паспорт в 2005 году. Максим был тогда подростком, и мог принимать такие решения только после совершеннолетия. Но, говорит, что просто забыл об этом. Так что азербайджанское гражданство у него осталось, а соответствующего паспорта не было.

Наличие второго азербайджанского гражданства и дало российским властям юридическую возможность депортировать Максима Половникова, предварительно лишив его гражданства российского.

Формально российская Конституция и действующий закон говорят, что гражданин РФ не может быть лишен гражданства. Поэтому на практике государство оперирует другой лексикой: "отмена решения о приеме в гражданство" либо "прекращение приобретенного гражданства".

По закону 2002 года решение о приеме в гражданство можно было отменить, если выяснялось, что человек предоставил ложные сведения или поддельные документы. В 2017 году, после пакета антитеррористических поправок появилась опция лишать паспорта натурализованных граждан, осужденных по "террористическим" и связанным с экстремизмом статьям. Одновременно в 2017 году ввели обязательную присягу для совершеннолетних, вступающих в гражданство.

Новый закон о гражданстве № 138-ФЗ, вступивший в силу 26 октября 2023 года, кардинально поменял ситуацию. Он разрешил прекращать приобретенное гражданство не только за ложные сведения, но и за "действия, создающие угрозу национальной безопасности", а также за преступления по длинному перечню статей УК. Среди них оказались не только терроризм и экстремизм, но и политически значимые 207.3 УК о "фейках" про армию, 280.3 о повторной дискредитации армии, 280.2 о "нарушении территориальной целостности", 284.1 о "нежелательных организациях".

8 августа 2024 года Путин подписал закон, который добавил еще одно основание для прекращения приобретенного гражданства – если человек не встал на воинский учет. А с конца 2024 года МВД стало применять правило, по которому человек, принятый в гражданство, должен принести присягу в течение года. Если не присягнул, процедура считается не завершенной, то есть и гражданства нет.

Законом 31 июля 2025 г. был расширен перечень оснований для лишения гражданства – теперь их стало больше 80. К экстремизму, терроризму и политике добавились тяжкие уголовные статьи, а также "политизированные" составы вроде сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, помощи противнику и содействия исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

"Это позорнейшая практика"

Применение нового режима началось с декабря 2023 года, когда в Москве гражданства лишили двух натурализованных россиян по делам о наркотиках. И цифры быстро пошли вверх. По данным МВД, что за январь-июнь 2024 года лишили гражданства около тысячи человек, в октябре 2024 года говорили уже о 1200 лишенных с начала года, за весь 2024 год решений было 1757. А 8 октября 2025 года МВД сообщило уже про 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства. Конкретно за непостановку на воинский учет в 2024 году лишили гражданства около двухсот человек.

Лишение приобретенного гражданства по "политическим" основаниям растворяется в общей массе решений. Но отдельные истории получают огласку.

В октябре 2022 года суд лишил российского гражданства антивоенного и климатического активиста Аршака Макичяна, а также его отца и братьев, сославшись на якобы "заведомо ложные сведения" при получении гражданства. В марте 2024 года лишили приобретенного гражданства уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осужденного на шесть лет по статье 207.3 УК о "фейках" про армию.

В июле 2024 года антивоенный эмигрант Владислав Черкашин лишился гражданства за "действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации".

Дмитрий Кисиев, бывший руководитель штаба Бориса Надеждина в Крыму, в июле 2025 года сообщил, что ФСБ лишила его российского гражданства, полученного в 2014 году после аннексии Крыма, сославшись на то, что его действия "негативно влияют на социальную стабильность" и создают угрозу национальной безопасности.

В апреле 2025 года лишились российского гражданства комики Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов. Им вдобавок запретили въезд в РФ как создающим угрозу национальной безопасности.

– Это позорнейшая практика, – комментирует доктор юридических наук, член Московской Хельсинкской группы Илья Шаблинский. – Она выросла из не менее позорного и, по сути, противоречащего Конституции определения Конституционного суда от 11 февраля 2021 года. В статье 6 Конституции прямо сказано: гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства. И там же сказано, что гражданство является единым и равным независимо от основания его приобретения. То есть человек, родившийся гражданином России, и человек, получивший гражданство после принятия в него, имеют абсолютно равный статус. Иначе эту норму понять невозможно. Но Конституционный суд уже тогда был карманным органом и принял решение, которое открыло пространство для произвола. В результате государство получило еще один карательный инструмент: оно может не просто наказывать человека, а выталкивать его из страны, фактически превращая гражданство в условную и отзывную привилегию. Между тем Конституция прямо запрещает высылку гражданина России из страны. Если принцип равенства гражданства независимо от способа его приобретения размывается, дальше лишать его можно уже за что угодно. Мы это и видим: перечень уголовных составов, которые становятся основанием для лишения приобретенного гражданства, все расширяется. Это уже не правовая логика, а логика чистого произвола. В советское время гражданства лишали за политическую неблагонадежность. Именно поэтому после распада СССР норма о невозможности лишения гражданства была принципиальным ответом на советскую практику 1960-1970-х годов, когда уезжавших за рубеж людей автоматически лишали гражданства. Сейчас мы, по сути, возвращаемся к этой модели, – подчеркивает Шаблинский.

Впрочем, Максим Половников считает, что в его случае лишение российского гражданства – это, скорее, удача. Если бы не депортация, "силовики, я думаю, не постыдились бы применить другие методы воздействия на меня", считает он. Но зла на своих эфэсбэшных знакомых он все равно не держит.

– Я стараюсь быть добрым ко всем, и доверять всем. И для меня лучше поверить человеку и разочароваться, чем сразу изначально не доверять. Такое у меня кредо, – говорит Максим Половников. – На самом деле, я готов, наверное, просто простить, потому что я не знаю, как они живут с этим злом… Я не понимаю, как живется их близким, если они вот такие. Поэтому я готов не вспоминать, и все. Мне кажется, им помощь нужна куда больше, чем вообще мне, потому что в дальнейшем их ждет жесткое потрясение, когда картина мира переворачиваться будет. А она, я думаю, будет. Если не из-за грядущих событий, то, как минимум, в старости, когда у человека есть время подумать, по любому случится переворот в их картине мира.