Госдума одобрила закон об отслеживании финансирования НКО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает банки предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций. Законопроект был принят в рекордные сроки. В ходе обсуждения заместитель министра юстиции Андрей Логинов заявил, что закон поможет Минюсту регулировать деятельность организаций, признанных "иностранными агентами".

"Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества", — считают в правительстве.

9 июня Госдума одобрила законопроект с поправками в так называемый антиотмывочный закон. Документ разрешает Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа и, кроме того, ужесточает контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Государство будет контролировать все поступления на счета НКО, а также отслеживать, на что именно эти деньги были потрачены. Усиленный контроль не коснется аффилированных с государством НКО, объединений дачников и товариществ собственников жилья.

Новый механизм контроля будет восприниматься как репрессивный, заявила директор Центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" (признан "иноагентом") Анна Ривина. "Мы, конечно же, хотим заботиться о персональных данных, которые доверяют нам жертвователи, и не предоставлять их госорганам, потому что не хотим доставлять людям дискомфорт", — сказала она.

По её словам, многие уже опасаются переводить деньги организациям — "иностранным агентам" на фоне процесса о признании ФБК (признан "иноагентом" и экстремистской организацией) экстремистской организацией. "После того, как нас признали иностранными агентами, были люди, которые выполнили тот или иной объем работ и отказались от оплаты, потому что они боялись, что получат зарплату от иностранного агента. Есть люди, которые хотели бы нам что-то перечислить, но боятся, что станет известно, что они перечислили деньги иностранному агенту", — отметила Анна Ривина.

Потенциальное раскрытие данных — дополнительный и значимый риск для жертвователей, отметили в пресс-службе "Российской ЛГБТ-сети" (оператор сети "Сфера" признан Минюстом "иноагентом"), но выразили надежду, что при любом стечении обстоятельств будут продолжать находиться те, кто готов поддерживать НКО финансово.

Привлечь денежные средства для развития со вступлением в силу закона станет сложнее, сказали в пресс-службе профсоюза "Альянс врачей" (признан "иноагентом"). "Безусловно, это отразится на количестве людей, переводящих деньги в НКО: их станет на порядок меньше", — прогнозируют там.