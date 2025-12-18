Госдума освободила чиновников от ежегодных деклараций о доходах

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает чиновников и депутатов от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе.
Необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе или включении в кадровый резерв. Также это будет необходимо делать при наличии оснований: например, приобретения имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.
Утверждается, что теперь контролировать имущество и денежные средства чиновников будут через систему "Посейдон", которая взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.
Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года.
- В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о доходах и имуществе депутатов и сенаторов должна публиковаться только в "обобщённом виде" – конкретные фамилии, суммы денег, перечни недвижимости скрыли от граждан. Избиратели могут лишь узнать, подал ли депутат декларацию и есть ли в ней ошибки.
- Вскоре после этого Госдума заявила, что не планирует публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов даже в обобщённом виде.