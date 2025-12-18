Госдума освободила чиновников от ежегодных деклараций о доходах

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает чиновников и депутатов от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе.

Необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе или включении в кадровый резерв. Также это будет необходимо делать при наличии оснований: например, приобретения имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.

Утверждается, что теперь контролировать имущество и денежные средства чиновников будут через систему "Посейдон", которая взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.

Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года.