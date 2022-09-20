Госдума предложила ввести в УК понятия "мобилизация" и "военное положение"

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий введение в Уголовный кодекс таких понятий как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Текст законопроекта, первое чтение которого состоялось в июле, опубликован на сайте Госдумы.

На ряд новых статей, которые появились ко второму чтению документа, обратил внимание глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков

Депутаты, в частности, предложили в статье об обстоятельствах, отягчающих наказание, заменить слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".



Кроме того, по мнению депутатов, в Уголовный кодекс нужно добавить статьи о мародёрстве и о добровольной сдаче в плен. За сдачу в плен грозит от трёх до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародёрство — вплоть до 15 лет колонии.



Также ужесточается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. За неявку на службу больше месяца будут назначать от пяти до 10 лет лишения свободы (раньше было до пяти лет). Неисполнение приказа в период военного положения , в частности, отказ участвовать в боевых действиях будет караться лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Кроме того, депутаты предлагают ввести несколько новых статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

Законопроект может быть принят сразу во втором и третьем чтении уже 20 сентября.