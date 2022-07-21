"Вёрстка" подсчитала отказавшихся воевать с Украиной

С февраля почти 1800 военнослужащих из 22 регионов России отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на собственные подсчёты.

По информации издания, не менее 234 человек, отказавшихся воевать, находятся сейчас в районе города Брянка на территории самопровозглашённой "ЛНР". По словам родственников, с которыми удалось поговорить "Вёрстке", солдаты находятся в подвалах и других охраняемых помещениях. Их якобы склоняют к возвращению на войну.

О том, что военных, отказавшихся воевать с Украиной, могут удерживать в Луганской области ранее сообщал телеканал Настоящее Время. По его данным, в заточении находятся около 20 солдат, а охраняют их бойцы частной военной компании "Вагнер".

С начала вторжения российских войск в Украину независимые СМИ регулярно сообщают об отказах представителей различных силовых структур ехать воевать или продолжать участвовать в войне. Министерство обороны России, как правило, не комментирует такие сообщения, это же относится и к последнему сообщению Настоящего Времени.

Во вторник стало известно, что около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать в ней участие и самовольно покинули места расположения войск.

Также на днях сообщалось о многочисленных рапортах о расторжении контракта, поданных военнослужащими из Бурятии. Как утверждается, после угроз и давления часть из них отказалась от своего намерения уйти из армии.

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