Госдума приняла в первом чтении новый законопроект об "иноагентах"

Госдума приняла в первом чтении новый законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он должен объединить существующие сейчас реестры "иностранных агентов" (их четыре) в один. В едином реестре также будут указаны аффилированные с "иноагентами" лица.

Согласно документу, "иноагентами" могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием, а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использованы против безопасности страны, либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность. "Иностранное влияние" - новое понятие в законодательстве, при этом в законопроекте оно не расшифровывается.

Документ предусматривает, что "иностранным агентам" будет запрещено заниматься преподавательской, просветительской и воспитательной деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для несовершеннолетних. "Иноагенты" также не смогут инвестировать в "стратегически важные для обороны и безопасности государства" компании.

Правительство поддержало проект закона при условии его доработки ко второму чтению. В частности, проект сейчас не ограничивает круг информации, за финансирование и распространение которой предусмотрено присвоение статуса "иноагента", и в правительстве опасаются, что под ограничения могут попасть и представители дружественных государств. Дата второго чтения пока не определена.