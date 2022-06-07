Госдума приняла в первом чтении новый законопроект об "иноагентах"

Госдума приняла в первом чтении новый законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он должен объединить существующие сейчас реестры "иностранных агентов" (их четыре) в один. В едином реестре также будут указаны аффилированные с "иноагентами" лица.
Согласно документу, "иноагентами" могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием, а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использованы против безопасности страны, либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность. "Иностранное влияние" - новое понятие в законодательстве, при этом в законопроекте оно не расшифровывается.
Документ предусматривает, что "иностранным агентам" будет запрещено заниматься преподавательской, просветительской и воспитательной деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для несовершеннолетних. "Иноагенты" также не смогут инвестировать в "стратегически важные для обороны и безопасности государства" компании.
Правительство поддержало проект закона при условии его доработки ко второму чтению. В частности, проект сейчас не ограничивает круг информации, за финансирование и распространение которой предусмотрено присвоение статуса "иноагента", и в правительстве опасаются, что под ограничения могут попасть и представители дружественных государств. Дата второго чтения пока не определена.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось ещё в 2012 году. Минюст получил право признавать "иноагентами" некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся "политической деятельностью". Критерии такой деятельности в законе четко не определены, из-за чего в реестры попадают организации, работающие в сфере просвещения, культуры, здравоохранения, экологии и правозащиты.
- Законы несколько раз ужесточали, расширяя их действие на СМИ и физлиц. В реестр "СМИ-иноагентов" сейчас включены более ста человек и организаций. За 2021 год перечень вырос втрое.
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