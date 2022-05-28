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Медведев призвал ужесточить контроль над иноагентами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за усиление контроля над организациями, которые признаны в России "иностранными агентами". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По мнению Медведева, "сегодня самое время навести порядок": деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, который до этого "был довольно формальным".

"Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов", — написал Медведев. Он отметил, что законопроект, который позволит это сделать, уже внесён в Государственную думу.

Госдума рассматривает новый законопроект об "иностранных агентах" с конца апреля 2022 года. Согласно нововведениям, "иноагентами" будут признавать тех, кто "находится под иностранным влиянием", в том числе, коммерческие организации, если их деятельность сочтут политической. Как следует из законопроекта, "иноагенты" не смогут быть организаторами публичных мероприятий, вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, получать государственную финансовую поддержку, например гранты, инвестировать в стратегические предприятия в России.

Также законопроект предполагает появление единого реестра "иноагентов" вместо четырёх, существующих сейчас.

  • Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям преследовать, в частности, независимые СМИ.
  • Закон несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.

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