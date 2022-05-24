Госдума приняла в первом чтении проект о внесудебном закрытии СМИ

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию российской армии и призывы к санкциям.

Законопроект также дает генпрокурору и его заместителям право лишать иностранных журналистов или зарубежных корреспондентов аккредитации "в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве", отмечает "Медуза".

"За" проект проголосовал 361 депутат, голосовавших "против" не было, четверо – воздержались. При этом, как отмечает РБК, в ходе обсуждения фракция КПРФ высказывалась против инициативы. Так, коммунист Алексей Куринный допустил политическое давление на СМИ и предложил лишать их регистрации не по решению генпрокурора, а в судебном порядке.

Документ был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискарёвым. Он касается и российских и зарубежных СМИ, работающих на территории России.

Среди прочего Госдума приняла в первом чтении законопроект о механизме введения внешнего управления в организациях, принадлежащих уходящим из России иностранным компаниям из "недружественных" стран. Это проект группа депутатов внесла в апреле.

Согласно документу, внешнее управление будет вводиться по решению суда для компаний с долей иностранного владения более 25%, прекративших или приостановивших деятельность, если они имеют "существенное" значение для экономики.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей высказали опасение, что принятие законопроекта может привести к злоупотреблениям, хищениям и другим неправомерным действиям со стороны назначенных менеджеров, а также негативно повлиять на деловой климат в России. РСПП обратился с письмом по данному проекту к министру экономического развития Максиму Решетникову.