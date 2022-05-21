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Россия намерена производить выплаты по решениям ЕСПЧ только в рублях

Андрей Клишас

Законопроект о предельном сроке исполнения в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дополнят нормой о том, что выплаты по уже вынесенным решениям будут производиться только в рублях.

Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, такие поправки будут подготовлены ко второму чтению.

"Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах", - написал Клишас в Telegram-канале.

Первое чтение документ прошёл 18 мая. Госдума приняла пакет из двух законопроектов, которые предусматривают, что вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов, отмечает издание "Коммерсантъ".

16 марта Россия была исключена из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Позже стало известно, что с 16 сентября 2022 года Россия перестанет быть участницей (высокой договаривающейся стороной) Европейской конвенции по правам человека.

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