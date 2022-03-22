Госдума приняла закон о "фейках" о работе госорганов за рубежом

Государственная дума за одно заседание - сразу во втором и третьем чтениях - приняла закон об ответственности за "фейки" о деятельности госорганов за рубежом. Он принят в дополнение к ранее вступившему в силу закону о "фейках" о действиях Вооружённых силах России за границей. Он был принят в связи с российским вторжением в Украину.

Поскольку в боевых действиях участвует не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить закон о "фейках" и на них. По новому закону, гражданину может грозить ответственность до 15 лет лишения свободы за публикацию недостоверных данных о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах.

Введена также административная ответственность за "дискредитацию" их действий.

За проголосовали 340 человек, против — три человека, воздержались 59 человек, сообщает Сибирь.Реалии.