Госдума приняла закон о "фейках" о работе госорганов за рубежом

Государственная дума за одно заседание - сразу во втором и третьем чтениях - приняла закон об ответственности за "фейки" о деятельности госорганов за рубежом. Он принят в дополнение к ранее вступившему в силу закону о "фейках" о действиях Вооружённых силах России за границей. Он был принят в связи с российским вторжением в Украину.
Поскольку в боевых действиях участвует не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить закон о "фейках" и на них. По новому закону, гражданину может грозить ответственность до 15 лет лишения свободы за публикацию недостоверных данных о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах.
Введена также административная ответственность за "дискредитацию" их действий.
За проголосовали 340 человек, против — три человека, воздержались 59 человек, сообщает Сибирь.Реалии.
- 4 марта Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности вооруженных сил РФ, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до трех лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы увеличивается от 5 до 10 лет. Если же "фейки" повлекут "тяжкие последствия" – до 15 лет заключения. "За призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" – сначала грозит административная ответственность, а при повторении – уголовная – до 3 лет колонии.
- Генпрокуратура требует называть боевые действия в Украине не "войной" или "российским вторжением", а "спецоперацией". Также ведомство дало понять, что "недостоверной" может считаться любая информация не от российских официальных лиц.
- За почти три недели действия закона в России возбудили как минимум 7 уголовных дел о "фейках". Административных штрафов назначено существенно больше. Граждан штрафовали за лозунги и плакаты "Нет войне", зеленые ленточки и пацифистские надписи на одежде. В большинстве известных случаев судьи назначают минимальный штраф - 30 тысяч рублей.
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