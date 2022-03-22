Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сотрудник главного управления МВД по Москве арестован по делу о фейках про армию

Техник главного управления МВД по Москве Сергей Клоков арестован на два месяца по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Он стал первым человеком в Москве, арестованным по этой уголовной статье, о котором стало известно. Об этом сообщает государственное агентство РИА "Новости".

Клокова подозревают в публичном распространении фейков о российских военных группой лиц с использованием своего служебного положения по мотивам ненависти. По предъявленному обвинению ему грозит заключение на срок 10 лет. В чём именно заключалось вменяемое ему преступление — не сообщается.

Статья о фейках про армию была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта, вскоре после начала войны в Украине. О первых делах по ней сообщалось 16 марта.

Сейчас известно о семи уголовных делах по этой статье, перечисляет "Медиазона". В том числе — о деле против кулинарного блогера Ники Белоцерковской (Белоники), украинского журналиста Дмитрия Гордона, и сотрудничавшего с редакцией Сибирь.Реалии журналиста Андрея Новашова.

Как распространение фейков власти квалифицируют призывы за мир, антивоенные высказывания и сообщения об участии российской армии в войне с Украиной, в том числе — о гибели мирных жителей в результате российских ударов.

Согласно официальной позиции властей, война с Украиной не ведётся: вместо этого армия проводит ограниченную специальную операцию. Западные эксперты отмечали, что в ней участвует значительная или большая часть боеспособных российских воинских подразделений.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG