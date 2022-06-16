Конструкции с челноками. Что будут ввозить через "параллельный импорт"

По данным компании Knight Frank, с начала вторжения в Украину Россию покинули полторы сотни крупных международных брендов. Отсутствие их продукции на полках магазинов может серьезно отразиться на потребительских привычках россиян. В ответ Кремль запускает систему так называемого "параллельного импорта". Как минимум до сентября ряд товаров из заранее согласованного с властями списка разрешено ввозить в страну, не спрашивая правообладателей.

Министерство промышленности и торговли 19 апреля утвердило список товаров, которые можно продавать в России без согласия правообладателя. Это автомобили и комплектующие к ним, смартфоны, бытовая техника, и практически все, что угодно ещё: от фармацевтической продукции и цветов до локомотивов.

Значительно усложняется логистика доставки товаров, а в случае брака нет возможности обратиться к производителю

По данным Федеральной службы России по аккредитации, на начало июня в России таким способом ввозится 75 товарных групп из Европы и Азии. При "параллельном импорте" крупнооптовый поставщик не должен предоставлять документы о согласии правообладателя на продажу продукции в России. При этом значительно усложняется логистика доставки товаров, а в случае брака нет возможности обратиться к производителю, ремонт или замена товара ложатся на поставщика.

При этом многие товары и официально не ввозятся, и пока не попали в разрешенные для "параллельного импорта". Впрочем, в продаже в России они всё равно есть. Один из примеров – конструкторы Lego.

Кусочек детства

Ребрендинг McDonalds в России в топе новостей как у прокремлевских, так и независимых медиа – потому что многие ещё помнят гигантские очереди в первый открывшийся ресторан на Пушкинской площади в Москве в 80-е годы. Затем эта сеть быстрого питания широко распространилась по России, стала частью жизни.

В каждом крупном городе России есть детские кружки робототехники, и очень многие из них работают на Lego

С Lego похожая ситуация: в 80-х эти конструкторы были качественно лучше практически всего, на что была способна советская индустрия детских игрушек. С 90-х годов Lego прочно вошло в повседневный обиход. Конструкторы Lego собирают дети, возиться с конструкторами нередко любят и родители. Во "ВКонтакте" сейчас десятки сообществ, посвященных Lego, на них подписано несколько сотен тысяч человек. Продукция компании стала не только составляющей семейного досуга, многие детские развивающие программы построены на ней. В каждом крупном городе России есть детские кружки робототехники, и очень многие из них работают на Lego: есть специальные конструкторы, в которые входят не только пластиковые детали, но и электроника с программным обеспечением.

В Сибири продвижением робототехнического направления Lego занималась корпорация Олега Дерипаски En+. В 2021 году она спонсировала образовательный курс для пяти тысяч школьников сибирских городов о принципах работы гидроэлектростанций, разработанный на основе Lego.

Прототипом для создания визуальных материалов стали гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада

"Методическое содержание курса разрабатывалось шесть месяцев профессиональными тренерами робототехники, инженерами-методистами с международной сертификацией по программам LEGO Education Academy при участии экспертов Иркутской, Братской и Усть-Илисмкой ГЭС. Прототипом для создания визуальных материалов стали гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада", – говорилось в пресс-релизе En+.

Школы и образовательные центры, судя по сайту госзакупок, покупают Lego на миллионы рублей. Самые свежие электронные аукционы на приобретение школами ее продукции заявлены в июне 2022 года.

24 февраля

Официальная группа Lego во "ВКонтакте" (260 тысяч подписчиков) перестала обновляться 22 февраля. 3 марта Lego опубликовало по-английски (на русской версии сайта корпорации текст отсутствует) заявление о войне в Украине. Корпорация сообщила о пожертвовании 16 с половиной миллионов долларов пострадавшим семьям с детьми и о приостановке поставок в Россию.

После этого заявления в российских магазинах игрушек всю весну компания присутствовала на полках: ранее в страну было завезено много конструкторов. К лету Lego осталось в основном в фирменных магазинах.

До войны в России был 81 специализированный магазин Lego. По данным "Контур.Фокуса", российское юрлицо официального распространителя Lego (ООО "Инвентив тойз") показывало устойчивый рост выручки – в 2021 году компания получила более 2,5 миллиарда рублей. В конце 2021 года 100 процентов акций компании были переписаны на юридическое лицо из Британских Виргинских островов.

"Инвентив тойз" – часть Inventive Retail Group. Это крупная компания, сильно пострадавшая с начала войны – помимо Lego, она также является дистрибьютором Samsung (остались на российском рынке) и уходящих из страны Apple и Nike. Глава Inventive Retail Group Тихон Смыков попросил Радио Свобода направить вопросы в пресс-службу, на момент публикации материала пресс-служба Inventive Retail Group комментарии не предоставила.

Возвращение перекупщиков

– Крупные игроки должны найти возможность ввозить продукцию Lego в обход санкций, в том числе пролоббировав введение бренда в список для "параллельного импорта". Но, наверное, крупные импортёры сейчас выжидают: портить отношения с Lego, переходя на тёмную сторону торговли, не торопятся, – рассказывает Егор Каршиев, представитель сообщества LEGO Technic Россия.

Из индустрии детских товаров сейчас в списке "параллельного импорта" есть игровые приставки нескольких западных брендов.

– Намеком на возвращение поставок Lego в Россию является то, что даже на инструкциях новых наборов, которые вышли буквально 1 июня, есть текст на русском, – администратор сообщества во "ВКонтакте" Lego News надеется на лучшее.

В начале июня Inventive Retail Group объявила о закрытии части магазинов Lego в России. Сколько магазинов закрыто, компания не разглашает. На сайтах с отзывами о работодателях появляются рассказы о том, что в Inventive Retail Group идут сокращения сотрудников.

У новых "челноков" цены на конструкторы выше довоенных в среднем вдвое

Сейчас Lego в России можно купить на электронных торговых площадках (Авито, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет). Там конструкторы продают перекупщики, завозящие небольшие партии из-за границы. У новых "челноков" цены на конструкторы выше довоенных в среднем вдвое. Также есть китайские, российские и белорусские конструкторы, совместимые или копирующие Lego, но они уступают по качеству оригиналу.

На Lego основана большая часть школьных курсов робототехники для детей.

– Российские конструкторы, которые предлагаются взамен, совсем другие. Там другая среда программирования, надо переучиваться. До сих пор в правилах большинства соревнований по робототехнике в России прописано использование только оригинальных конструкторов Lego. Так что сейчас школы работают на купленных ранее, хотя старые конструкторы скоро начнут сыпаться. У перекупщиков школы покупать конструкторы вряд ли смогут: их надо проводить через госзакупки, – рассказывает Радио Свобода школьный преподаватель робототехники из Сибири.

Анна Ефремова из московского "РобоТехКлуба" считает, что её отрасль быстро перестроится.

– Когда эта ситуация началась, мы поняли, что будут перебои с поставками, доукомплектовались. Сейчас года на два у нас всё есть. В марте на Lego проводились всероссийские соревнования, и всё было в порядке. Также мы работаем не только на Lego, это у школ массово закуплено именно Lego. Есть соревнования, проходящие и на других платформах, – рассказывает она.