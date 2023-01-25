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Госдума приняла закон об обязательном взятии анализа ДНК у подозреваемых 

Исследование ДНК

Госдума приняла в среду в окончательном, третьем чтении, закон, расширяющий число лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.

Документ предусматривает обязательное взятие анализа ДНК у всех заключённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении любых преступлений, включая граждан, находящихся под арестом по административным статьям. Ранее принудительной геномной регистрации подвергались только осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Комментируя принятие закона, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов заявил, что документ "позволит более эффективно раскрывать и расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления", а также "идентифицировать личность при розыске пропавших, установлении родства и опознании".

Ряд правозащитников считают, что новый закон направлен, прежде всего, на усиление контроля за россиянами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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