Госдума приняла закон, позволяющий скрывать официальную статистику

Госдума России приняла в третьем чтении закон, позволяющий правительству не раскрывать официальные статистические данные. Совет Федерации также одобрил его 22 февраля. В обосновании законопроекта указано, что правительство сможет оперативно ограничивать доступ к статистической информации, которая "имеет геополитическое значение". Какие именно данные могут иметь такое значение, в законе не уточняется.

Согласно действующему федеральному законодательству официальная статистика, предоставляемая Росстатом, является открытой. Она может предоставляться заинтересованным пользователям или распространятся публично. Ограничения могут касаться только данных, относящихся к банковской, коммерческой, налоговой, врачебной или адвокатской тайне.

Кроме того, закон позволяет организациям в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также частях Запорожской и Херсонской областей Украины, которые Россия считает своими территориями, предоставлять статистические данные в бумажном, а не электронном виде. Такое разрешение будет действовать на время "переходного периода" - до начала 2026 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.