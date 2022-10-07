Росстат перестал публиковать данные о смертности от COVID-19

Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавирусной инфекции. Как передаёт РИА Новости, такое решение в статистическом ведомстве приняли на фоне снижения числа смертей у инфицированных.

В Росстате уточнили, что смертность от COVID-19 на протяжении минувшего лета сокращалась быстрыми темпами. В июне 2022 года она снизилась на 81,7 процента в годовом выражении, в июле — на 93,6 процента. В августе показатель также уменьшился более чем на 90 процентов.

Данные о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 продолжают публиковать другие официальные службы России. Так, по сообщению официального сайта Стопкоронавирус.рф, созданного Минздравом и Роспотребнадзором, в пятницу, 7 октября, было выявлено 22 268 новых случаев инфекции. 2 025 человека были госпитализированы, умерли 104.

Заболеваемость COVID-19 в России с начала осени стала расти после летнего спада. Некоторые учёные полагают, что эпидемия приобретает сезонный характер. В Европе наблюдается сходная ситуация: как сообщает Всемирная организация здравоохранения, на прошлой неделе коронавирусная инфекция была выявлена у полутора миллионов человек в странах региона, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю. Европейские медики прогнозируют рост заболеваемости в холодный сезон и призывают граждан обновить вакцинацию.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано более 21 млн случаев COVID-19. Почти 388 тысяч человек, по официальным данным, умерли. При этом так называемая избыточная смертность, по оценкам демографов, могла превысить 1 миллион человек.