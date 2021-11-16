Госдума приняла закон, разрешающий генералам армии служить после 70 лет 

Госдума приняла во вторник законопроект, позволяющий президенту России продлевать срок службы военных, находящихся в звании маршала, генерала и адмирала флота, после достижения ими предельного возраста.

С инициативой законопроекта выступил в июле Владимир Путин. В пояснительной записке к документу утверждалось, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить контракт с наиболее "опытными и высококвалифицированными" военными.

В данный момент контракты с высшими офицерами армии можно заключать только до достижения ими 70 лет.

В начале года Путин утвердил поправки в законодательство, согласно которым в исключительных случаях можно продлевать предельный возраст нахождения на должности чиновников после достижения ими 70 лет.

После этого президент продлил на год срок службы своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, который отпраздновал семидесятилетие в конце мая. Продолжил службу и глава ФСБ Александр Бортников, которому 70 лет исполнилось накануне.