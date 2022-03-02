Госдума рассмотрит законопроект о тюремных сроках для авторов фейков о действиях российской армии во время боевых действий. Законопроект внёс на рассмотрение единоросс Василий Пискарёв. Он дополняет законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям против российской экономики или их исполнение.

За создание того, что российские суды посчитают фейками и их распространение вводится уголовная ответственность. Авторам фейков, распространяемых в интернете, грозит от 5 до 10 лет заключения.

Если распространитель заведомо знает, что информация о военных действиях ложная, и она получила общественно-опасные последствия, то тогда наказание увеличивается до 15 лет лишения свободы.

Законопроект вносится в виде поправок ко второму чтению к документу ещё 2018 года, вводящего уголовную ответственность за призывы к санкциям, передаёт государственное агентство ТАСС. Этот документ был внесён в Госдуму ещё предыдущим созывом в 2018 году.

Согласно тексту, за исполнение санкций иностранных государств, если это повлекло отказ российским гражданам или компаниям в какой-либо сделке, предусматривалось введение наказания в виде штрафа до 600 000 рублей или ограничения свободы до четырёх лет. Участие в введении санкций, например в виде передачи рекомендаций для санкционных списков, согласно закону карается ограничением свободы до трёх лет.

В 2018 году законопроект был фактически направлен против членов команды Алексея Навального. Но его разработка остановилась после отрицательных отзывов крупного российского бизнеса. Бизнесмены опасались, что законопроект может привести к ухудшению делового климата в России и потере страной инвестиционной привлекательности.