Государственная дума рассмотрит запрос генерального прокурора на лишение неприкосновенности депутата-единоросса Анатолия Вороновского. Такие запросы обычно предшествуют предъявлению обвинений по уголовным делам. В чём подозревается депутат — неизвестно.

О запросе генпрокурора сообщил сайт палаты. Представление направлено в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам, это часть стандартной процедуры. Вопрос о лишении неприкосновенности будет решаться голосованием.

58-летний Вороновский — бывший заместитель губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он курировал в регионе топливно-энергетический комплекс, ЖКХ и министерство транспорта. Он стал депутатом Госдумы в 2021 году, получив вакантный мандат по партийному списку.

Депутат заявил "Коммерсанту", что узнал о представлении генерального прокурора из сообщения на сайте Думы. "Виноватым себя ни в чём не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чём дело", — сказал он журналисту газеты.