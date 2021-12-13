Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Это решение, по его словам, было принято в результате "диалога Государственной думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан". Володин также сослался на недавние заявление президента Владимира Путина, который назвал недопустимыми "опрометчивые решения" в связи с законопроектами о QR-кодах, рассмотрение которых запланировано в Госдуме на 16 декабря.

Как рассказал РБК глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, рассмотрение законопроекта будет перенесено, чтобы "еще раз детально изучить все плюсы и минусы". Документ не будет возвращён в правительство, депутаты продолжат работу над ним совместно с министерством транспорта, отметил глава думского комитета по транспорту.

Обсуждение законопроекта, который обязывает граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, пока остаётся в повестке заседаний Госдумы.

12 ноября правительство внесло в парламент два законопроекта о введении QR-кодов. Они вызвали широкий общественный резонанс. Изначально их собирались принять в срочном порядке, но позднее документы направили для отзывов в регионы, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Депутаты всех регионов, где успели рассмотреть законопроекты, одобрили инициативу властей. В некоторых регионах уже ввели QR-коды на транспорте.

Многие жители России не согласились с инициативой властей, в ряде городов начались протесты.

Согласно данным опроса "Левада-центра" (внесён в список "иностранных агентов"), 76 процентов россиян негативно относятся к введению на общественном транспорте системы QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19.