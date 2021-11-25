Законопроекты о QR-кодах могут рассмотреть 16 декабря

Рассмотрение в первом чтении правительственных законопроектов об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте может состояться в Госдуме 16 декабря.

Соответствующий проект постановления с календарём заседаний появился на сайте нижней палаты российского парламента вечером 24 ноября. В плане, опубликованном утром, этих законопроектов не было.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о проверке QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции на транспорте и в общественных местах. Предполагалось, что они будут приняты в приоритетном порядке, однако позднее документы были направлены для отзывов в регионы, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации.

Однако законопроекты вызвали резкую реакцию в обществе, в некоторых городах прошли акции протеста. Как сообщала со ссылкой на источники "Медуза" (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов), рассмотрение законопроектов о введении QR-кодов отложили на месяц из-за разногласий в правительстве. По словам одного из собеседников издания, на фоне протестов из законопроекта собираются убрать название "QR-код". Его заменять на более позитивное определение, например "паспорт здоровья".

Использование QR-кодов в тех или иных случаях уже является обязательным в большинстве регионов России.

В преддверии рассмотрения законопроектов в Госдуме председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин открыл комментарии в телеграме и предложил "всесторонне обсудить" инициативы правительства о введении QR-кодов. Под постом Володина развернулась настоящая "битва" между сторонниками и противниками QR-кодов и вакцинации. Комментарии, в основном негативные, оставили не менее 250 тысяч человек.