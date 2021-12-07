"Левада": большинство россиян негативно относится к QR-кодам

Большинство (76 процентов) россиян негативно относятся к введению на общественном транспорте системы QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на опрос "Левада-центра" (включен в реестр "иноагентов"). Положительно идею оценивает каждый пятый россиянин.

Более половины опрошенных (67 процентов) также не одобряют идею введения QR-кодов для посещения ресторанов, музеев, торговых центров и массовых мероприятий. Треть респондентов оценивают систему положительно.

Половина опрошенных не поддерживают идею всеобщей вакцинации, 42 процента заявили, что не против подобной инициативы. Каждый четвертый респондент заявил, что был бы готов принять участие в массовых выступлениях против системы QR-кодов в своем районе. Порядка 43 процентов опрошенных считают, что такие акции возможны.

Чаще всего противники вакцинации говорят, что прививка – личное дело каждого (37 процентов), пятая часть антиваксеров не доверяют вакцине, потому что она, по их мнению, "новая, неизученная", 15 процентов уверены в неэффективности прививки, и 2 процента против вакцинации, так как это "заговор, геноцид, чипирование".

Законопроект о введении системы кодов на транспорте и в общественных местах должен быть рассмотрен в Госдуме 16 декабря. Изначально его собирались принять в срочном порядке, но позднее документы направили для отзывов в регионы, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Депутаты всех регионов, где успели рассмотреть законопроекты, одобрили инициативу властей. В некоторых регионах уже ввели QR-коды на транспорте.

Многие жители России не согласились с инициативой властей, в ряде городов начались протесты. Как сообщала "Медуза" (включена в реестр СМИ-"иноагентов"), рассмотрение законопроектов отложили на месяц из-за разногласий в правительстве. По данным издания, на фоне протестов из законопроекта собираются убрать название "QR-код" и заменить его на более позитивное определение, например "паспорт здоровья".

После начала обсуждений законопроектов Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов. Для них хотят оставить только сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооружённым силам. Предложение поступило в связи с тем, что многие ведомственные клиники не подключены к ЕМИАС.