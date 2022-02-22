Биржевые индексы России продолжили падение после признания "ДНР" и "ЛНР"

Российские биржевые индексы во вторник, 22 февраля, продолжили падение после признания Россией независимости сепаратистских республик Донбасса.

Индекс Московской биржи на открытии основной сессии снизился более чем на семь процентов, индекс РТС – более чем на восемь.

Курс доллара вырос на 0,3 процента и превысил 80 рублей. Курс евро поднялся на полпроцента и приблизился к отметке 90 рублей 70 копеек.

Индекс цены российских государственных облигаций в начале торгов во вторник потерял три процента и опустился к уровням октября 2015 года.

Центробанк на фоне возросшей волатильности государственной валюты объявил о поддержке финансового сектора. В частности, до 1 октября финансовым организациям разрешено указывать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля.

Нефть марки Brent впервые с сентября 2014 года превысила 97 долларов за баррель на бирже ICE. Цена выросла более чем на четыре процента.

21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".

США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции.

Генпрокурора Украины открыла уголовное дело в соответствии со статьёй уголовного кодекса страны, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.

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