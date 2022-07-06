Госдума 6 июля в третьем, окончательном, чтении ужесточила законодательство о государственной измене. Под запретом оказались сбор информации, хранение или похищение сведений, которые могут быть использованы против российской армии, призывы против безопасности государства, конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями и переход на сторону противника в ходе боевых действий.

Законопроект опубликован на сайте парламента. При отсутствии признаков госизмены от восьми до 15 лет предусмотрено за любое участие в вооруженных конфликтах на чужой территории "в целях, противоречащих интересам России". Введены реальные сроки за выезд из страны гражданами, допущенным к государственной тайне. Уголовным преступлением признаны вывоз или пересылка за границу секретной информации даже если подозреваемый не знал, что они составляют государственную тайну.

Вновь введены реальные сроки за демонстрацию нацистской символики или “пропаганда нацистской атрибутики”, а также за демонстрацию символики экстремистских организаций: теперь за это могут приговорить к четырём годам колонии.

6 июля состоялось последнее пленарное заседание Думы перед летним перерывом. В этот же день депутаты приняли ещё несколько резонансных законопроектов. Один из них позволяет устанавливать ночные смены и обязательные переработки на предприятиях во время боевых действий российской армии за границей. В пояснительной записке к документу говорится, что закон принят, чтобы потребности армии во время боевых действий не противоречили трудовому законодательству.